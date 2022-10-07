فودافون مصر تنفي التعاقد مع مغني «انتش واجرى»

نفت شركة “فودافون مصر” صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود تعاقد بينها وبين أحمد هيثم الشهير بـ”ويجز الغلابة” لضم إحدى فيديوهاته التي اشتهرت باسم “انتش واجري” وضمها لخدمات الكول تون.‎

وأكدت فودافون في بيان صحفي لها منذ قليل على عدم وجود هذا المحتوى كخدمة كول تون لعملائها.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الفنانين في مصر تفاعل مع ترند أنتش، بينهم إياد نصار وهدى المفتي وهند صبري، ما زاد من انتشاره، ثم قام فريق وأما بالمشاركة في تريند أنتش وأجري، بتوزيع جديد.

وقال هيثم أحمد ويجز الغلابة في تصريحات صحفية إنه شاب بسيط، ويعمل في ورشة بحارة اليهود وكان ينتظره أصدقاؤه دائما بسبب حالة البهجة التي يصنعها لهم.

وأضاف أنه سعيد بانتشار الفيديو وشهرته بعد قيام عدد من النجوم بغناء أعنيته، والرقص عليها.