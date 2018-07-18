فودافون مصر تقدم ضعف سرعة انترنت المحمول في خدمة 4G بلس

محمود جمال قال مصدر مسؤول في شركة فودافون مصر، إن خدمات 4G بلس التي أطلقتها الشركة أول أمس الاثنين تقدم سرعات انترنت المحمول مرتفعة تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية الواحدة وهي تعادل ضعفين أو أكثر سرعة خدمات الجيل الرابع الحالية. وأوضح المصدر لـ"المال" أن جودة الخدمة الجديدة يع

محمود جمال

قال مصدر مسؤول في شركة فودافون مصر، إن خدمات 4G بلس التي أطلقتها الشركة أول أمس الاثنين تقدم سرعات انترنت المحمول مرتفعة تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية الواحدة وهي تعادل ضعفين أو أكثر سرعة خدمات الجيل الرابع الحالية.

وأوضح المصدر لـ”المال” أن جودة الخدمة الجديدة يعتمد على عوامل منها المنطقة الجغرافية والكثافة السكانية ومستويات التغطية نفسها.

وأكد أن تلك السرعة ستيتح للعميل تصفح شبكة الانترنت بكل سهولة.

وكانت فودافون مصر، أطلقت خدمات الجيل الرابع 4G في مصر خلال العام الماضي ولدي الشركه نحو 43 مليون عميل طبقا لمؤشرات وزاره الاتصالات من إجمالي 94 مليون عميل بخدمات المحمول