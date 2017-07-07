فودافون مصر : تغيير اسم شبكة قطر لا يمثل توجهات الشركة العالمية‎

المال– خاصقالت شركة فودافون مصر إن كل القرارات الخاصة بفودافون قطر بشأن تغيير اسم شبكاتها لا يعبر عن توجهات فودافون العالمية أو فرع الشركة بمصر، بل يعكس توجهات الحصة الحاكمة للشركة، والبالغة 70%، والتى يمثلها مؤسسات ومستثمرون قطريون بين رجال أعمال والأسرة الحاكمة.وأوضحت الشركة، فى

المال– خاص

قالت شركة فودافون مصر إن كل القرارات الخاصة بفودافون قطر بشأن تغيير اسم شبكاتها لا يعبر عن توجهات فودافون العالمية أو فرع الشركة بمصر، بل يعكس توجهات الحصة الحاكمة للشركة، والبالغة 70%، والتى يمثلها مؤسسات ومستثمرون قطريون بين رجال أعمال والأسرة الحاكمة.





وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، منذ قليل، أن تغيير اسم شبكات المحمول (الذي يظهر على شاشة الأجهزة) هو توجه عام قامت به كل شركات الاتصالات في قطر، والتي شملت أيضًا “أوريدو”، وأن مثل هذا القرار هو قرار محلي يخص قطر وحدها، ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضَّل، ولا علاقة له بفودافون مصر، والتي تمتلكها شركة المصرية للاتصالات بنسبة 45%، ومجموعة فودافون العالمية بنسبة 55%.