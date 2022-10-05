«فودافون» مصر تعلن رغبتها لوزارة الكهرباء في التوسع بالطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، محمد عبد الله المسؤول التنفيذى بشركة فودافون مصر والوفد المرافق له ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة رغبة مسؤولي شركة فودافون مصر زيادة التعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لما لها من أثر عظيم للحفاظ على البيئة.

وكذلك تأكيدهم على رغبتهم فى المشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور شاكر على الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع جميع القطاعات والوزارات المعنية للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المقرر ليكون هذا المؤتمر نموذجا مشرفا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة مرحباً بالمشاركة الفعالة لجميع الأطراف فى هذا المؤتمر.

وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأوضح شاكر أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد محمد عبد الله المسؤول التنفيذى بشركة فودافون مصر على حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة والمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.