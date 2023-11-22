«فودافون مصر» تطلق مبادرة لتيسير مدفوعات شركائها التجاريين من الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة ڤوداڤون مصر عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم بعض شركائها التجاريين من الشركات، من خلال تسهيل وتسريع عمليات الدفع، لمساعدتهم على استقرار أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار جهود الشركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي.



و قالت رشا الأزهري، رئيس القطاع المالي في شركة ڤوداڤون مصر من خلال صفحتها على موقع “لينكد إن”: “نحن ندرك تمامًا التحديات التي تواجه الأعمال التجارية في الوقت الحالي، ونؤمن بأهمية دورنا في دعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى توفير دعم فوري وملموس لشركائنا التجاريين لمواجهة التحديات والتخفيف من الأثر السلبي للظروف الراهنة، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.”



تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تطلقها ڤودافون مصر، والتي تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة وتقديم قيمة فعّالة للمجتمع.