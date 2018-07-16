فودافون مصر تطلق خدمات الجيل الرابع بلس‎

المال- خاصأطلقت شركه فودافون مصر خدمات 4G+ في مصر، لتقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام جيده للشبكة.و سجلت فودافون أعلى النتائج في اختبارات المكالمات الصوتية لشركة P3 للاتصالات وذلك بنتائج غير مسبوقة لقوة الشبكة بالمقارنة مع المنافسين من مشغلي خدمات المحمول، لتتقدم فودافون



المال- خاص

أطلقت شركه فودافون مصر خدمات 4G+ في مصر، لتقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام جيده للشبكة.

و سجلت فودافون أعلى النتائج في اختبارات المكالمات الصوتية لشركة P3 للاتصالات وذلك بنتائج غير مسبوقة لقوة الشبكة بالمقارنة مع المنافسين من مشغلي خدمات المحمول، لتتقدم فودافون مصر بفارق نقاط بلغ 94 نقطة، وهو فارق نقاط ملحوظ حتى بالنسبة لأداء الشركة في نفس الاختبار العام الماضي حيث تحسنت النتائج بواقع 53 نقطة.

من جانبه، قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر “إننا فخورون بالحصول على هذه الشهادة العالمية التي تؤكد على ريادة فودافون مصر لخدمات المحمول في السوق المحلية، وتمثل دافعًا لتحقيق المزيد وهو ما نتبعه بالفعل حيث أحرزنا تقدمًا في نتائج الاختبارات مقارنة بالعام الماضي”.

وأكد أن هناك تطورًا كبيرًا في التكنولوجيا والشبكات، حيث استثمرت فودافون في الثلاث سنوات الماضية ما يقارب من 9.5 مليار جنية في تطوير وتحديث الشبكة ونعتزم استثمار 10% أكثر في الثلاث سنوات القادمة في الشبكة”.

وقال هاكن اكمن، الرئيس التنفيذي لشركة P3 Communications إن فودافون مصر قدمت أداءًا متميزًا في اختبارات الشركة؛ مما جعلها من أقوى المتنافسين بين مشغلي خدمات المحمول، لتحرز نتائج مذهلة وسعت الفارق بينها وبين المنافسين وهو ما يؤكد على مكانة فودافون كأقوى شبكة في مصر

وأضاف ” شمل الاختبار 11 محافظة و13 مدينة على مستوى الجمهورية في صعيد مصر مرورًا بالقاهرة حتى الإسكندرية والمحلة الكبرى ودمياط في الشمال، هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق المتصلة بهذه المدن لمدة ثلاثة أسابيع متصلة – من منتصف إبريل وحتى أوائل مايو- للتأكد من ثبات وجودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الإطار، نظمت فودافون مصر فعالية متميزة والأولى من نوعها في مصر بحضور الرئيس التنفيذي للشركة للإعلان عن إطلاق خدمات ال 4G+ وحملتها الجديدة للترويج للشبكة رقم واحد في مصر بحضور عمرو ماكجيفر – مؤسس أكبر أكاديمية لقيادة سيارات السباق في مصر “ماكجيفر أكاديمي”.

وقام ماكجيفر بتجربة فريدة من نوعها لاختبار الشبكة، حيث قام فريق العمل بتغطية سيارته واعتمد اعتمادا كليا على شبكة فودافون لرؤية الطريق والتوجيه في القيادة، مؤكدا على ثقته فى الشبكة وجودتها.

يذكر أن شركة فودافون مصر تخدم أكثر من 43 مليون عميلًا، لتتصدر الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 40% وذلك وفقًا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تغطي شبكتها 99% من المناطق السكنية في مصر، بفضل استثماراتها في تطوير شبكاتها والبينة التحتية،

وقد نفذت فودافون برنامج تطوير شامل للشبكات بأكثر من 9.5 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، ليصل إجمالي حجم استثماراتها في السوق المصري إلى 45 مليار جنيه



