«فودافون مصر» تصرف 8 مليارات جنيه أرباحا استثنائية لمساهميها

كشف مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر عن اعتزامها صرف 8 مليارات جنيه توزيعات أرباح استثنائية لمساهميها خلال يوليو المقبل، بعد موافقة جمعيتها العمومية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات أمس الاثنين، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، توقيع «المصرية للاتصالات» اتفاقية مساهمين معدلة مع مجموعة «فودافون» العالمية، تتضمن قيام «فودافون مصر» بصرف توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي، تم دفع 2 مليار منها فى مارس الماضي.

كما اتفق الطرفان أيضا على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بنسبة %60 من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها فى «شركة فودافون مصر» داخل مجموعة فودافون العالمية. كما تشمل الاتفاقية حصول الشركة المصرية للاتصالات على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وقال المصدر لـ«المال» إن حق فودافون العالمية فى نقل ملكية حصتها فى وحدتها المصرية يعنى أنه حال تنفيذ أى عملية هيكلة إدارية داخلية تستطيع فودافون العالمية بيع أسهمها فى وحدتها المحلية داخل المجموعة الأم حسب المناطق والتقسيمات الإدارية المناسبة – على حد تعبيره – فعلى سبيل المثال يمكن أن تنقل فودافون حصتها بمصر لأى شركة تابعة أخرى فى المجموعة العالمية ولكن يمنع نقلها إلى شركة أخرى خارجها.

وأكد أن نصيب الشركة المصرية للاتصالات من توزيعات الأرباح البالغة 8 مليارات جنيه يبلغ %45 ما يعادل 3.6 مليار جنيه.

يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» تمتلك %45 من أسهم «فودافون مصر»، مقابل %55 لمجموعة فودافون العالمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقية بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية تأتى فى إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات، مما سيكون له أثر إيجابى على تطوير سوق الاتصالات المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم كل الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بالقطاع، باعتبارها شريكا رئيسيا فى تنفيذ «استراتيجية مصر الرقمية».