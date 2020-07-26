«فودافون مصر» تسجل 8.6 مليار جنيه إيرادات في الربع الأول

حققت شركة فودافون مصر إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 بقيمة 8.59 مليار جنيه (461 مليون يورو) مقارنة ب7.69 مليار جنيه (413 مليون يورو) في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المعروف أن العام المالي لمجموعة فودافون العالمية يبدأ في شهر أبريل من كل عام وينتهي في مارس من العام التالي له.

من ناحية أخرى ، كشفت وكالة بلومبوج عن اعتزام فودافون جمع نحو ملياري يورو من بيع اصول يتراوح تقييمها ما بين 10-20 مليار يورو، في وقت لم تفصح فيه الشركة عن القيمة الفعلية لتلك الأصول والمملوكة لشركة Vantage Towers والمملوكة لفودافون العالمية بالكامل.

وأعلنت الشركة التابعة لفودافون والمنتظر طرحها العام المقبل عن أرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بالربع الأول من العام المالي الجاري للشركة تقدر بنحو 789 مليون دولار في وقت تضررت به أعمال الشركة مع تراجع الطلب على خدمات التجوال عبر أبراجها بفعل جائحة كورونا.