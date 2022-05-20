فودافون مصر تسجل 33.3 مليار جنيه إيرادات فى 2022/2021

سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات خلال العام المالي 2022/2021 بقيمة بلغت 33.3 مليار جنيه (1.8 مليار يورو) مقارنة مع 29 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة للشركة.

وتبدأ السنة المالية لمجموعة فودافون العالمية في أبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العالم التالي.

وبحسب نتائج أعمال المجموعة، حققت الوحدة المصرية صافي أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك ما يقرب من 14.75 مليار جنيه (804 ملايين يورو) خلال العام المالي 2021-2022، وذلك مقارنة مع 12.26 مليار جنيه في 2020-2021، محققة معدل نمو يتجاوز الـ 23.3%.

وبلغ عدد عملاء الشركة للمحمول نحو 42.8 مليون مستخدم، 11.6% منهم من عملاء الخطوط ذات الاشتراك الشهري (الفاتورة) و 88.4% من عملاء الخطوط مسبقة الدفع (الكارت).