«فودافون مصر» تسجل 24.8 مليار جنيه إيرادات في 2019/2020

حققت شركة فودافون مصر إيرادات خلال العام المالي 2019/2020 المنتهي في مارس الماضي بلغت قيمتها 24.8 مليار جنيه ما يعادل 1.5 مليار يورو بنسبة نمو 23.5% عن العام المالي 2019/2018 والذي سجل 18.9 مليار جنيه .

وبحسب نتائج مجموعة فودافون العالمية، فإن الوحدة المصرية سجلت أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب بقيمة 11.4 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 22.4%.

يشار إلي أن مجموعة فودافون العالمية قد أعلنت منتصف أبريل الماضي عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركات الاتصالات السعودية بشأن بيع محتمل لكامل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر لها لمدة 90 يوما بسبب تداعيات فيروس كورونا .

ويبدأ العام المالي لفودافون في أبريل من كل عام وينتهي في مارس من العام التالي له .

وبلغت الأرباح التشغيلية لفودافون مصر 8.5 مليار جنيه مقابل 6 مليارات بنسبة نمو بلغت 24.9%.