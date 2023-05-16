«فودافون مصر» تسجل 10.4 مليار جنيه إيرادات خلال 3 أشهر

سجلت شركة فودافون مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 حجم إيرادات بقيمة 10.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2022 بنسبة زيادة 26 %

أرجعت المجموعة العالمية ارتفاع الإيرادات بالعملة المحلية إلي نمو قاعدة العملاء وتسريع استخدام البيانات, بينما تأثرت بالعملة الأجنبية نتيجة تخفيض قيمة العملة.

كما ارتفع أيضا عدد عملاء فودافون مصر ليصل إلي 45.49 مليون مشترك بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 45.08 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022.

وتبدأ السنة المالية لمجموعة فودافون العالمية في أبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي له.