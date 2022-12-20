فودافون مصر تستهدف ضخ استثمارات من 4.5 إلى 5 مليارات جنيه في تطوير الشبكة خلال 2023

قال أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر ، أن شركته تستهدف ضخ استثمارات خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 4.5 إلي 5 مليارات جنيه في تقوية الشبكة .

جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء بعد اتمام صفقة نقل ملكية حصة مجموعة فودافون العالمية البالغة 55% في وحدتها المصرية إلي تبعتها الجنوب افريقية فوداكوم منذ أيام.

وأوضح عصام أن حجم الاستثمارات المستهدفة قابلة للزيادة بناءا علي النمو المضطرد في عدد المشتركين وتطور سعر الصرف بالسوق المحلية .

ولفت الي أن فودافون مصر استثمرت خلال العلميين الماضيين نحو 24 مليار جنيه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ، مقدرا إجمالي استثمارات الشركة منذ بدء عملها بمصر خلال 1998 بنحو 75 مليار جنيه .