فودافون مصر ترفع الحد الأقصى لرصيد محافظ كاش إلى 100 ألف جنيه شهريا

قررت شركة فودافون مصر اليوم رفع الحد الاقصي لرصيد محافظ عملاء خدمة فودافون كاش من 50 الف إلى 100 ألف جنيه .

وقالت الشركة في رسالة نصية أرسلتها لعملائها منذ قليل إن الحد الأقصى للمعاملات يوميا عبر خدمة تحويل الأموال عبر المحمول (فودافون كاش ) تصل إلى 100 ألف شهريا .

يشار إلي أن فودافون تستحوذ علي 65% تقريبا من حجم سوق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول في مصر عبر أكثر من 11 مليون مستخدم .

وكانت فودافون قد أعلنت في يوليو الماضي عن تحصيل رسوم بقيمة جنيه على كل عملية تحويل أموال بين محافظ فودافون كاش و 0.5% بحد أقصى 10 جنيهات لأي محفظة أخرى، على أن تكون أول عملية تحويل في الشهر بدون رسوم.

وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر في تصريحات سابقة، ندرك مدى نجاح خدمة فودافون كاش وعدد عمليات التحويل التي يقوم بها العملاء على مدار الساعة، مؤكداً أن الشركة تعمل جاهدة على تقديم أفضل تجربة مالية تتميز بالسهولة والملائمة والأمان لعملائها، إلى جانب إلتزامها برد جميع تحويلات المحفظة للعملاء المتأثرين بالعطل.