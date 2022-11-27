«فودافون مصر» تدرس أشكالا جديدة من أبراج المحمول واستحداث خامات لتقليل الأثر البيئى

تدرس شركة فودافون مصر إدخال أشكال جديدة لأبراج المحمول تزامنا مع استحداث خامات جديدة لتقليل الأثر البيئى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعتزم الشركة أيضا بناء محطات أخرى جديدة فى المناطق الاكثر احتياجا والمدن الجديدة مثل العاصمة الادارية ودمياط والمنصورة الجديدة.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بالشركة، أنه يوجد أشكال مختلفة للأبراج تراعى فيها الشركة الشكل الجمالى والبعد البيئى فى آن واحد سواء فى صورة أشجار النخيل أو المسلات أو الابراج المعدنية المعتادة، موضحا أن استراتيجية الشركة خلال العام المالى 2022/ 2023 ترتكز على تطوير جودة الشبكة وتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة وذلك من خلال تقديم حلول تكنولوجية متنوعة تراعى الاثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة الى جانب تقديم خدمات الإنترنت ونقل البيانات جيدة للعملاء.

وأكد عصام فى حوار مع « المال » أن استثمارات فودافون فى السوق المصرية خلال الـ 24 عاما الماضية وصلت إلى 70 مليار جنيه منها حوالى 30 مليار جنيه خلال آخر ثلاث سنوات وهناك خطة طموحة لاستكمال هذه الاستثمارات حتى 2025، لافتا إلى أن الشركة استثمرت مؤخرا ما يقرب من 8 مليار جنيه للحصول على ترددات جديدة لتحسين وتطوير الشبكة والمستوى الخدمات المقدم، وتعمل بالوقت الحالى على وضع إستراتيجية الاستعداد الأمثل لهذا الترددات.

وأضاف أن شركته تقوم حاليا بتوجيه أغلب استثماراتها إلى الحلول التكنولوجية التى تحد من التأثير المناخى إلى جانب بناء الشبكة وتطوير جودتها حيث تعد فودافون مصر من أولى الشركات التى وضعت التنمية المستدامة على رأس أولوياتها مع ضخ استثمارات هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى فى إطار نظام بيئى متكامل ومستدام.

ولفت إلى أن فودافون مصر تسعى ضمن المجموعة الأم للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية مباشرة بحلول عام 2025، وغير مباشرة فى 2050 بهدف تحقيق التنمية المنخفضة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون والحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحرارى والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة %100، وذلك من خلال تطبيق أفضل الأنظمة فى مجال إدارة وترشيد الطاقة فى كافة منشآتنا، سواء المبانى الإدارية وأبراج الشبكة ومراكز البيانات والفروع، حفاظاً من جانبنا على الموارد الطبيعية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

فى سياق متصل، أكد أن عدد مستخدمى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول « فودافون كاش » وصلت 14 مليون مستخدم فى مصر، بحصة سوقية تصل إلى %65 من إجمالى عدد المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرية، منوها أن فودافون منذ عام 2013 تولى اهتماما خاصا بتكنولوجيا تحويل الأموال عبر المحمول والمحافظ الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى.

ولفت إلى أن الشركة اطلقت حزمة من خدمات القيمة المضافة على خدمة فودافون كاش منها التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة فودافون كاش والتحويل لمحافظ اخرى لعملاء فودافون كاش أيضا، فضلا عن سداد الفواتير والمستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز وأية مصروفات تعليمية، فضلا عن إتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات والتسوق والدفع عبر الإنترنت.

وقدر إجمالى عدد العملاء على شبكة فودافون بـ 44 مليون عميل، مبينا إن إجمالى عدد فروع فودافون مصر يصل إلى 600 على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف عن اعتزام الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات لزيادة أعداد محطات الشبكات لمواكبة التوسعات العمرانية الافقية والسعة الاستيعابية للشبكة بسبب زيادة الاحمال من الخدمات المقدمة وبالاخص خدمات الانترنت ونقل البيانات وذالك من خلال بناء أبراج جديدة تعمل بتقنية VoLTE والتى تتميز بعدد من الخصائص تساعد على عملية الاتصال الصوتى والمرئى عبر الهاتف الى جانب سرعة إجراء مكالمات الإنترنت دون انقطاع الاتصال، بالإضافة إلى المكالمات عالية الوضوح، وتمكين المستخدم من إجراء المكالمات الصوتية أثناء تصفح الإنترنت.

وتابع : تقوم فودافون مصر أيضا بالعمل على تحديث وتطوير المئات من المحطات القائمة بشكل مستمر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العاملة والمقدمة والتى يتم استحداثها بشكل مستمر بأحدث الاجهزة العاملة بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، واستراتيجية فودافون العالمية وفودافون مصر للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، سواء كانت انبعاثات مباشرة أو غير مباشرة.

على صعيد آخر، راى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة وموجة تضخمية عنيفة بدأت فى التأثير فعليا على اقتصادات الدول ومنها مصر،مستبعدا اتجاه الشركة رفع أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين والعمل على تقديم المزيد من الخدمات والعروض للعملاء بأعلى كفاءة وأقل تكلفة مع التوسع فى قطاع الخدمات المالية والمحافظ الإلكترونية وخدمات المدفوعات الرقمية للعملاء الأفراد والشركات، فضلا عن استقطاب عملاء جدد من خلال زيادة الخدمات المقدمة وإضافة منتجات خدمية واستهلاكية جديدة تتناسب مع حالة الحراك الراهنة فى خدمات الدفع الإلكترونى.

وعن برنامج فودافون مصر للتدريب الصيفى، قال عصام أن شركته أطلقت برنامجها للتدريب الصيفى خلال العام الجارى لطلاب الجامعات المختلفة وحديثى التخرج ويهدف إلى مساعدة الطلاب على اكتساب خبرات العمل بالإدارات المتنوعة، وتأهيلهم لمواكبة تحديات العمل بالقطاع، فضلا عن تطوير قدراتهم الرقمية وتأهيلهم للمنافسة فى مجال التقنيات، منوها أن الطالبات تمثل 50 % من أعداد المتقدمين %38 منهن فى أقسام تتعلق بالشبكات والوظائف التقنية.

وذكر أن البرنامج التدريبى يغطى عدة مسارات مثل إنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى وعلم البيانات، وبرامج توعوية خاصة خاصة بالصحة والسلامة البدنية، وكذلك تدريبات للقيادة الآمنة، وجولات فى innovation lab.

رفع أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين أمر مستبعد.. وطرح عروض للعملاء بأقل تكلفة