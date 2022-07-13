«فودافون مصر» تدرس أثر التضخم وارتفاع سعر الوقود على عمليات التشغيل

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون القانونية والعلاقات الخارجية في شركة فودافون مصر، للمال، إن شركته ستقوم بدراسة الآثار الناتجة عن زيادة معدل التضخم والارتفاع الأخير في أسعار الوقود، على مدخلات تقديم الخدمة للعملاء بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة البترول، اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات البترولية في إطار أعمال المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود في مصر، ليصل سعر اللتر الواحد من بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشًا لكل منها، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

يشار إلى أن معادلة تسعير خدمات الاتصالات في مصر تخضع لمجموعة عوامل؛ منها معدل الطلب على الخدمة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

من المعروف أن عدد أبراج المحمول للشركات الأربع العاملة فى مصر (المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج واتصالات ) يتراوح بين 25 و30 ألف برج، ويعمل جزءٌ منها بمولدات الديزل والسولار.

وسجل مشغلو خدمات الاتصالات في مصر إيرادات، خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2022، بقيمة بلغت حوالي 30.2 مليار جنيه.