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فودافون مصر تحقق 19.2% نموا فى إيراداتها خلال 3 أشهر

سجلت 8.6 مليار جنيه

فودافون مصر تحقق 19.2% نموا فى إيراداتها خلال 3 أشهر
محمود جمال

محمود جمال

11:08 ص, الأحد, 31 يوليو 22

حققت شركة «فودافون مصر» إيرادات بقيمة بلغت حوالي 8.6 مليارات جنيه (450 مليون يورو) خلال الربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في 30 يونيو محققة نسبة نمو 19.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية لـ«فودافون» في إبريل وتنتهي في مارس من العام التالي.

ووفقًا لنتائج أعمال فودافون العالمية ، وصل عدد المشتركين بنهاية يونيو بلغ 43.79 مليون مشترك، 11.2% منهم عملاء الفاتورة والبقية من عملاء الكروت مسبقة الدفع.

وقدرت النتائج عدد مشتركي الإنترنت الثابت في الشركة سجل 947 ألف مشترك، فيما بلغ متوسط العائد على المستخدم 61.3 جنيه

محمود جمال

محمود جمال

11:08 ص, الأحد, 31 يوليو 22