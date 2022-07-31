فودافون مصر تحقق 19.2% نموا فى إيراداتها خلال 3 أشهر

حققت شركة «فودافون مصر» إيرادات بقيمة بلغت حوالي 8.6 مليارات جنيه (450 مليون يورو) خلال الربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في 30 يونيو محققة نسبة نمو 19.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية لـ«فودافون» في إبريل وتنتهي في مارس من العام التالي.

ووفقًا لنتائج أعمال فودافون العالمية ، وصل عدد المشتركين بنهاية يونيو بلغ 43.79 مليون مشترك، 11.2% منهم عملاء الفاتورة والبقية من عملاء الكروت مسبقة الدفع.

وقدرت النتائج عدد مشتركي الإنترنت الثابت في الشركة سجل 947 ألف مشترك، فيما بلغ متوسط العائد على المستخدم 61.3 جنيه