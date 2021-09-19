«فودافون مصر» تحصد المركز التاسع ضمن أفضل أماكن عمل بالشرق الأوسط

حلت شركة فودافون مصر في المركز التاسع بفحص مؤسسة Great Place to Work عن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط، لتحافظ فودافون على تواجدها ضمن قائمة أفضل شركات من حيث بيئة العمل مرتين في خلال العام ذاته محليا واقليميا.

واعتمدت مؤسسة Great Place to Work في تقييمها لأفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط، على مسح ضخم أجرته على آلاف الموظفين داخل العديد من الشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى من جميع أنحاء المنطقة لتحديد أفضل أماكن العمل، ويقوم المسح على بيانات استقصائية سرية لتقييم تجارب الموظفين في الثقة والابتكار وقيم الشركة والقيادة، كما يتم تقييم الشركات أيضًا بناءً على مدى نجاحها في إنشاء تجربة مكان عمل فريدة، بما في ذلك جميع الموظفين بغض النظر عن هويتهم أو ما يفعلونه.

قالت ياسمين عبد العاطي، مسئول بإدارة الموارد البشرية بشركة فودافون مصر، :”سعداء بالعمل بشركة فودافون مصر نظرًا لما توفره بيئة العمل بالشركة من مزايا لا مثيل لها في مصر بدايةً من ضم المواهب الشابة بناءً على الكفاءة دون تمييز لجنس أو ثقافة، مع تشجيعنا ومنحنا الفرصة عقب الالتحاق بالشركة لتزويد مهاراتنا وتقديم فرص للتطور المهني والوظيفي وإعدادنا لنصبح قادة المستقبل، وهي أمور لن تجدها في أي شركة بمصر كما هي هنا”.

وأضافت:”فودافون قدمت لنا كامل الدعم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد سواء من خلال إتاحة العمل من المنزل أو الاطمئنان على المصابين بالفيروس، وإتاحة تلقي العلاج في كبرى المستشفيات، وهي مزايا جعلتنا نشعر بالاطمئنان داخل الشركة”.

واوضحت نجلاء قناوي مدير قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر :”نفخر بالحصول على شهادات دولية كأفضل بيئة عمل للموظفين من مؤسسات مرموقة، وهو ما يثبت نجاح جهود فودافون في توفير الرفاهية للموظفين، وتشجيع موظفيها على الحفاظ على لياقتهم البدنية في وقت العمل داخل بيئة تعتني بصحتهم البدنية والذهنية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كإحدى أولويات الشركة” .

تشير نتائج هذا الاستبيان الي جهود شركة فودافون مصر في توفير بيئة عمل مثالية للموظفين من خلال تعيين فريق عمل للصحة والأمان تتمثل مهمته في ضمان توفير بيئة عمل آمنة للموظفين، كما تمنح المرأة العاملة العديد من الامتيازات مثل إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر وتوفير ساعة مخصصة للرعاية بالطفل بالإضافة إلى إنشاء حضانة في مبنى الشركة لتيسير عودة السيدات للعمل بعد الولادة والعناية بالأطفال.

و ليست الشهادة الأولى التي تحصل عليها شركة فودافون مصر عن جهودها في توفير بيئة مثالية للموظفين، إذ سبق أن حصدت خلال الأعوام الماضية على العديد من الجوائز في هذا الصدد منها ،”أفضل صاحب عمل وجهة توظيفية” من معهد “Top Employer” العالمي.

يذكر أن مؤسسة Great Place to Work هي مؤسسة عالمية تختص بتقييم ثقافات أماكن العمل بكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من خلال أدوات التقييم الخاصة والخدمات الاستشارية وبرامج الشهادات، وتنشر المؤسسة نتائج هذا التقييم في العديد من الصحف والمجالات العالمية منها مجلة Fortune (الولايات المتحدة الأمريكية) وفي وسائل الإعلام الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.