اتصالات وتكنولوجيا

فودافون مصر تجمع 6.9 مليار جنيه إيرادات في الربع الثالث من 2020/2021

سجلت 8.8% نموا رغم جائحة كورونا
المال - خاص 12:00 م, الخميس, 4 فبراير 21 12:00 م, الخميس, 4 فبراير 21

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سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات بقيمة 371 مليون يورو (حوالي 6.9 مليارات جنيه) بنهاية الربع الثالث من العام المالي للشركة 2020/2021 المنتهي في ديسمبر الماضي.

وتبدأ السنة المالية لفودافون في إبريل وتنتهي في مارس من كل عام.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق معدل نمو سنوي حوالي 8.8% في أعمال الشركة رغم جائحة كورونا.

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وقالت الشركة إن عدد المستخدمين على شبكة «فودافون مصر» تخطى الـ41.1 مليون مستخدم، تستحوذ الخطوط المعتمدة على نظام الفاتورة على 11.3% منهم، فيما تضم بقية قاعدة العملاء مستخدمي الخطوط مسبقة الدفع.

وجاء متوسط العائد على المستخدم الواحد لكافة عملاء الشركة حوالي 51.2 جنيه شهريًا.

وتركز الشركة فى مصر الفترة المقبلة على ثلاثة محاور أساسية؛ هى تحقيق الشمول المالى، وتطوير البنية التحتية، وزيادة المساهمة في ملف التحول الرقمى للدولة

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بقلم المال - خاص

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