فودافون مصر تجمع 16.3 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022

سجلت شركة فودافون مصر إيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، بلغت نحو 16.3 مليار جنيه (861 مليون يورو)، مقارنة بـ13.8 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبحسب نتائج أعمال فودافون العالمية، حققت الوحدة المصرية أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 7.2 مليار جنيه (381 مليون يورو)، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ6.56 مليار جنيه (348 مليون يورو) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية لفودافون في أبريل من كل عام، وتنتهي في مارس من العام التالي.

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لمجموعة فودافون البريطانية، و45% للشركة المصرية للاتصالات.

واحتسبت الشركة اليورو عند مستوى 18.9 جنيه مصري.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة أن مشتركي فودافون مصر بلغ 43 مليون مستخدم، فيما سجل عدد مشتركي الإنترنت الثابت حوالي 861 ألف مستخدم.

كانت مجموعة فودافون العالمية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، موافقتها على نقل ملكية حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركتها التابعة فوداكوم في جنوب أفريقيا بقيمة تقدر بـ2.7 مليار يورو، على أن تنفذ الصفقة بحلول مارس 2022.

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات أن فودافون مصر أخطرتها بتلقّي عرض لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم.

وكان قد تم توقيع اتفاقية المساهمين المعدَّلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر في يونيو الماضي، وبموجبها حصلت الشركة المصرية للاتصالات على عدد من المزايا والحقوق الإضافية، مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون العالمية.

كما تضمّن الإفصاح أن يكون النقل مشروطًا بتقديم المساهم الجديد المنقول له الحصة، صكّ التزام بكل البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة، وقد أفادت إدارة فودافون مصر، نقلًا عن مجموعة فودافون العالمية، بالتزام “فوداكوم” بتقديم الصك المشار إليه للشركة المصرية للاتصالات.