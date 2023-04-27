فودافون مصر تتيح المكالمات والرسائل من وإلى السودان مجانًا لمدة 3 أيام

أعلنت فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال من وإلى السودان مجانًا لمدة 3 أيام.

وقالت الشركة إن ذلك يأتى فى إطار حرصها على مساندة ودعم عملائنا للإطمئنان على سلامة ذويهم في السودان.

وتابعت “سيتم إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال مكالمات و رسائل من و إلى السودان مجاناً لمدة ثلاث ايام بدءاً من اليوم الخميس 27 أبريل الساعة 12 ظهراً لمساعدة عملاءنا بالتواصل والاطمئنان على ذويهم”.

ونوهت فودافون مصر إلى إمكانية مواجهة الشبكات المحلية في السودان بعض الصعوبات.