«فودافون مصر» تتبرع بقميص محمد صلاح في مزاد لصالح مؤسسة «مجدي يعقوب»

شاركت “فودافون مصر” في مزاد لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وأقيم المزاد بغرض المساهمة في جمع تبرعات لصالح المؤسسة، لجمع المقتنيات القيمة من مختلف الجهات، حيث يتم تخصيص العائد منه لعلاج مرضى القلب من جميع الأعمار، وتوفير الرعاية الصحية لهم، ذلك في إطار جهود “فودافون مصر”، لتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الخيرية والتعاون معها.

وتبرعت “فودافون مصر” خلال المزاد بقميص نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الموقع بإمضائه، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم المؤسسات الخيرية وتقديم الدعم اللازم للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على المشاركة الفعالة في دعم المجتمع المصري وتنميته.

سبق وأعلنت فودافون مصر عن دعمها لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب كجزء من حملتها الإعلانية (شكراً من هنا لبكرة) خلال رمضان 2023، لإجراء عملية جراحية وإنقاذ حياة طفل كل يوم لمدة سنة كاملة، بالإضافة لتقديمها إمكانية دعم العملاء للمؤسسة من خلال فودافون كاش وأبليكشن أنا فودافون.

بهذه المناسبة، قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن دعم المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب يأتي نتيجة لإيمان فودافون مصر بأهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق النمو للمجتمع، لاسيما الأطفال، لافتًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بدء خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعهدت فودافون بتكاليف إجراء عملية جراحية يوميًا ولمدة سنة كاملة، بهدف إنقاذ حياة طفل كل يوم، وتخفيف العبئ عن أسرهم.

أضاف عبدالله: “نحن نسعى باستمرار لتحسين خدماتنا الرقمية وتبسيطها للعملاء، لدعم ومساعدة المجتمع المصري. ومن خلال استخدام خدمات فودافون كاش وتطبيق أنا فودافون، نمنح المستخدمين فرصة لتقديم الدعم لصالح المؤسسات المجتمعية المتنوعة بسهولة وسرعة فائقة”.