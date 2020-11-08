اتصالات وتكنولوجيا

فودافون مصر : بناء برج محمول يحتاج عاما من الموافقات والوزير وعد بتذليل العقبات

98% نسبة تغطية الشركة في خدمات الجيل الرابع
محمود جمال 8:35 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 8:35 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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قال أيمن عصام ، رئيس قطاع الشئون القانونية والعلاقات الحكومية في فودافون مصر ، أن الشركة تواجه صعوبة في بناء أبراج محطات المحمول الجديدة إذ يتطلب بناء كل برج الحصول علي 21 إلي 24 موافقة حكومية تستغرق فترة زمنية من 6 إلي 12 شهرا .

وأوضح أن الحكم علي سوء جودة الخدمة من عدمه لا يقتصر فقط علي الترددات بل يتعلق بالأبراج ، علاوة علي لجوء بعض المشتركين إلي شراء معدات غير شرعية لتقوية الشبكات .

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وأكد أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعد بالعمل جديا علي تذليل عقبات الحصول علي تراخيص بناء أبراج المحمول بالتعاون مع المحليات وزارات الدولة المختلفة

ورجح محمد عبد الله ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة تحقيق استفادة قصوي من الترددات الجديدة التي حصلت عليها الشركة مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات خلال فترة تتراوح بين 18 إلي 24 شهر .

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وأضاف عبد الله أن نسبة تغطية فودافون مصر في خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G تصل حاليا إلي 98% مبينا أن 65% من حركة نقل البيانات عبر المحمول تاتي عبر خدمات الجيل الرابع

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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