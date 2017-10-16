فودافون مصر: استثمرنا 9 مليارات جنيه في الجيل الرابع‎

محمود جمال قال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي، لشركة فودافون مصر، إن الشركة استثمرت خلال العاميين الماضيين 9 مليارات جنيه في تحديث بينتها التحتية استعدادا لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، بالإضافة إلى قيمة الرخصة نفسها التي تم سدادها لجهاز تنظيم الاتصالات.وكشف جاستاوت حقيقة

محمود جمال

قال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي، لشركة فودافون مصر، إن الشركة استثمرت خلال العاميين الماضيين 9 مليارات جنيه في تحديث بينتها التحتية استعدادا لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، بالإضافة إلى قيمة الرخصة نفسها التي تم سدادها لجهاز تنظيم الاتصالات.

وكشف جاستاوت حقيقة رحيله من الشركة خلال الأسابيع القادمة بعد إنهاء ملف الجيل الرابع على اعتبار أنها كانت مهمة موكلة إليه من مجموعة فودافون العالمية

وقال إنه كان مخططا له إدارة فودافون مصر لفترة أطول من ذلك ولكن اتجاه الشركة العالمية نحو التوسع في مجال انترنت الاشياء أوجد له فرصه للانتقال إلى الشركة العالمية، مؤكداً عن رضاءه عما أنجزه خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الشركة.

ويغادر ستيفانو منصبه خلال الشهور القادمة ليتولى رئيس جديد منصبه في بناير القادم.

وأكد أن فودافون لم تحجب أرباحا عن المصرية للاتصالات بواقع حصتها التي تملكها في فودافون مصر، كما أن الشركة لم توزع أي ارباح على مساهميها.

وأوضح أن أرباح الشركة يتم إعادة توزيعها في تحديث الشبكة وذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة الذي يضم ممثلين من الشركة المصرية للاتصالات

وقال إن فودافون ليس لديها أي مديونيات لأي جهات تمويل أو بنوك.

