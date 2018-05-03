فودافون : محمد صلاح يمثل شعارنا.. اللي جاي أقوى‎

محمود جمال قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة اختارت نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سفيرًا لعلامتها التجارية؛ نظرًا لأنه يمثل شعارها "اللي جاي أقوى". كانت أزمة قد اندلعت، منذ أيام، حول الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب مع اتحاد كرة الق

محمود جمال





قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة اختارت نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سفيرًا لعلامتها التجارية؛ نظرًا لأنه يمثل شعارها “اللي جاي أقوى”.

كانت أزمة قد اندلعت، منذ أيام، حول الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب مع اتحاد كرة القدم المصري؛ بسبب صورة اللاعب على الطائرة التي ستقل المنتخب الوطني إلى مونديال كأس العالم في روسيا.

ورفض فرومان الحديث عن تفاصيل الأزمة، مكتفيًا بالقول يجب أن ندع اللاعب يقوم بدوره.

على صعيد آخر أكد أنه عندما تولّى مسئولية إدارة الشركة في مصر منذ 4 شهور قام بتفقُّد فروعها على مستوى الجمهورية؛ للتعرف على طبيعة السوق المصرية.