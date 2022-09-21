«فودافون» للخدمات الدولية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية

وقعت شركة فودافون للخدمات الدولية (_VOIS) إحدى شركات فودافون العالمية، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، لتوفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة بأقسام الشركة المختلفة للتعرف على آلية العمل داخل الشركات الكبرى والاستفادة من خبرات الموظفين بشركة فودافون للخدمات الدولية مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وكذلك إتاحة فرص تشغيل للعناصر المميزة من الخريجين للانضمام للشركة.

يأتي هذا البروتوكول، ضمن جهود المسؤولية المجتمعية لشركة فودافون للخدمات الدولية ، والتي تستهدف توفير برامج تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العملية، بجانب توفير فرص العمل داخل الشركة، وفي ضوء دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال بناء قدرات ومهارات الشباب لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية بما يضمن الارتقاء بالاقتصاد الرقمي المصري.

وقع بروتوكول التعاون رامي كاطو الرئيس التنفيذي، شركة فودافون للخدمات الدولية، الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من مسئولي وقيادات شركة فودافون للخدمات الدولية والجامعة.

قال جاري إيدي رئيس مجموعة فودافون للخدمات الدولية: “يسعدنا توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر لتوفير فرص تدريب وتشغيل لخريجي الجامعة في أقسام الشركة المختلفة ، ولذا سنقدم لهم الدعم الكامل لتنمية قدراتهم المعرفية لإعداد قيادات وكفاءات لقطاع الاتصالات المصري”.

أشار إلى حصول شركة فودافون للخدمات الدولية على جائزة “أفضل بيئة عمل” Great Place To Work، وهو ما يؤهلها للعب دوراً في إتاحة الفرصة للشباب حديثي التخرج للإبداع والابتكار.

صرح الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر السعي الدائم في توسيع دوائر الشراكة وتبادل الخبرات بينها وبين جميع المؤسسات على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم مصلحة طلاب الجامعة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وللحصول على أكبر قدر ممكن من التعليم والتدريب لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية والعالمية.

قال رامي كاطو رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية مصر، إن الشركة أعدت برنامجاً تدريبياً مميزاً لطلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، لزيادة المستوى العلمي للطلاب ونقل الخبرات العملية والمعرفة التقنية والمهارات الشخصية بهدف ربط التعليم بسوق العمل، والاستفادة من العناصر المميزة من الخريجين وضمهم للشركة، مشيراً إلى أن شركة فودافون للخدمات الدولية وقعت شراكات عديدة مع مؤسسات تعليمية مماثلة لنفس الغرض في إطار سعيها لتزويد الشباب المصري بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل ضمن رؤية مصر الرقمية.

وتسعى فودافون للخدمات الدولية لزيادة عدد الموظفين من 6,000 الى 10,000 موظف خلال 5سنوات لاستيعاب حجم الاستثمار المتوقع الذى قد يصل الى مليار يورو، إلى جانب حرص الشركة على خلق فرص تدريب وعمل لخريجي الجامعة البريطانية