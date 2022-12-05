فودافون للحلول الذكية توقع اتفاقية تعاون مع «ايتيدا» لمدة 5 سنوات

عقدت شركة فودافون للحلول الذكية (VOIS_) -إحدى شركات مجموعة فودافون العالمية- اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد سامى رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون للخدمات الذكية، بهدف دعم توسع الشركة في السوق المصري، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال برامج تحفيزية مشتركة، لمدة خمس سنوات.

وقع الاتفاقية كل من رامي كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية (VOIS _) في مصر، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”. تهدف الاتفاقية إلى تشجيع الشركات المختلفة للتوسع في السوق المصري، وتوفير حوافز جاذبة بالنسبة لهم، في إطار حرص هيئة “ايتيدا” على دعم وتعزيز الشركات التي تعمل في مجال التعهيد، إلى جانب اتجاه شركة (VOIS_) إلى توسيع نشاطها في المحافظات المصرية المختلفة، واجتذاب الشباب ذوي الكفاءات وتوفير فرص عمل لهم.

قال رامي كاطو الرئيس التنفيذي لشركة فودافون للحلول الذكية (_VOIS) في مصر، إن الشباب المصري يتمتع بالكفاءة ولديه قدرات تنافسية عالية، ويمكن الاستفادة من هذه الموارد البشرية المتميزة للتطوير على كافة المستويات، هذا إلى جانب توافر البيئة القانونية والاستثمارية الإيجابية التي تعزز تطوير وتحسين الصناعة بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، وبما يساهم في تسهيل عمليات التوسع للشركات العاملة فى السوق المصرية.

أضاف ” كاطو” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة، من القيادة السياسية لتطوير العنصر البشري المؤهل للعمل مباشرة بعد التخرج، وهو الأمر الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية خاصة من خلال البرامج المتعددة والمبادرات المختلفة من خلالها أو من خلال الهيئات التابعة لتطوير وإعداد العنصر البشرى اللازم لهذه الصناعة مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئات الأخرى التابعة للوزارة، مؤكداً على تطبيق استراتيجية الشركة في توفير فرص عمل للكفاءات من الشباب، وتوفير مكان متميز للمواهب التي تسعى لبناء مستقبل مهني قوي

في السياق ذاته قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”: “نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شركة _VOIS بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 ، والتي تم إطلاقها فبراير الماضي بهدف مضاعفة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل كثيفة في مجال تصدير الخدمات بالتوازي مع بناء قدرات مصر في مجال الخدمات عالية القيمة”.

واشار إلى أن الهيئة تعمل على سد فجوة المهارات في ظل التحديات العالمية الراهنة، بل والاستفادة منها، وذلك بعد دراسة وافية للسوق وقياس الطلب العالمي المتنامي على المهارات، وتقديم حزمة من الحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين، لتصبح مصر منافسًا قويًا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة، ومراكز البحوث والتطوير، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني.

جدير بالذكر، أن شركة _VOIS (Vodafone Intelligent Solutions)انطلقت من مصر كذراع استراتيجي لمجموعة Vodafone Group Plc في عام 2006، وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مجال الحلول الذكية، غيرت به مفهوم الأنظمة والمعلومات التكنولوجية، وتطورت _VOIS إلى منظمة عالمية متعددة الوظائف ، ومركز امتياز للحلول الذكية تركز على إضافة قيمة وتقديم نتائج الأعمال لشركة فودافون، وتوسعت في 6 مواقع هي ألبانيا ومصر والمجر والهند ورومانيا والمملكة المتحدة، إذ يكرس أكثر من 26 ألف فرد من ذوي المهارات العالية جهودهم، ليكونوا الشريك المفضل لمجموعة فودافون في مجال المواهب والتكنولوجيا والتحول الرقمي.