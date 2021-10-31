فودافون لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع حياة كريمة لإتاحة التعليم الرقمي في 100 مدرسة

أعلنت مؤسسة فودافون مصر ومؤسسة حياة كريمة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى القرى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.

بناء علي هذا البرتوكول تقوم مؤسسة فودافون بتجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمى عبر منصة تعليمي يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية ، بالإضافة إلي برامج تدريب للطلاب و المعلمين على كيفية إستخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة فى التعليم

وتأتى هذه الشراكة في إطار دعم مؤسسة فودافون لجهود الحكومة فى منظومة التحول الرقمى وتطوير التعليم ، ومؤسسة حياة كريمة لتنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ” لتحسين وتنمية القري الأكثر إحتياجاً.

وأوضحت شركة فودافون مصر أنها تحرص من خلال تلك الشراكة على رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكتها الخلوية بالقرى المشاركة فى المبادرة ، لتحسين جودة الاتصالات وإتاحة الإنترنت بكفاءة اعلي ، تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي والذي أصبح واحداً من أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

بدموره، قال محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ﭬودافون مصر لتنمية المجتمع: “نفخر بالشراكة مع مؤسسة “حياة كريمة” وتوحيد الجهود من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القرى المشاركة .

وأضاف حنة: “مساهمتنا فى تقديم تجربة تعليمية رقمية يأتى إتساقاً مع إستراتيجية المؤسسة وهدفها الرئيسى وهو رفع مستوى الوعي بالتعليم الرقمي وأهمية تطبيقه في المدارس، وتزويد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالأدوات والمعرفة والخبرة اللازمة للوضول إلى بيئة تعليمية

رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، وقد حققت منصة تعليمي بالفعل نجاحا كبيرا حيث وصل عدد مستخدمي المنصة لأكثر من مليون مستخدم، وهو دليل على نجاح رؤية واستراتيجية المؤسسة في تحقيق تجربة مختلفة ومنظومة تعليمية رقمية متكاملة.”

ومن جانبها صرحت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمه وهي مؤسسة خيرية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 902 بتاريخ 22 اكتوبر 2019 و للمشاركة في مبادرة حياة كريمه والتي تسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر قائلة ” ان احد اهم اهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياه كريمه”هو توحيد كافة الجهود من الحكومة والقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني حتي يتم صياغة رؤية تكاملية من اجل تحقيق هدف واحد وهو الوصول الي الفئات الاكثر احتياجا”

كما اعربت عمر عن سعادتها بتوقيع برتوكول التعاون مع مؤسسة فودافون للتنمية فيما يخص محور التعليم املين ان يمتد هذا التعاون المثمر ليشمل كافة محاور المشروع القومي حياة كريمة

جدير بالذكر أن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع قد أطلقت منصة تعليمى في عام 2019، كأول منصة تعليمية رقمية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مصر، وتهدف إلى مساندة الطلاب في عملية التعليم الرقمي، وفي الوقت نفسه تسمح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم الذي يحرزه ابنائهم خلال رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث نصائح الأبوة والأمومة المعتمدة من قبل أفضل الخبراء التربويين، كما توفر المنصة ايضاً محتوى تعليميًا لأولياء الأمور يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح لفهم كيفية استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.