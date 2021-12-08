اتصالات وتكنولوجيا

فودافون لتنمية المجتمع تستهدف 10 ملايين مستفيد على منصة تعليمي خلال 3 سنوات

كشفت مي ياسين أمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع عن استهداف المؤسسة الوصول إلى 10 ملايين مستفيد عبر منصة تعليمي بالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين مثل شركة التعليم المتوازن ومؤسسة فرانكلين كوفي خلال 3 سنوات. جاء ذلك خلال المؤتمر…

محمود جمال 3:06 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 3:06 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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كشفت مي ياسين أمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع عن استهداف المؤسسة الوصول إلى 10 ملايين مستفيد عبر منصة تعليمي بالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين مثل شركة التعليم المتوازن ومؤسسة فرانكلين كوفي خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة فودافون اليوم الأربعاء للإعلان عن تجديد شراكتها مع كل من شركة التعليم المتوازن ومؤسسة فرانكلين كوفي.

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وقالت ياسين إن مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع تنفق نحو 30 مليون جنيه سنويا علي تطوير منصة تعليمي، مقدرة إجمالي ما أنفقته المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن على مشروعات المسئولية الاجتماعية 500 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن منصة تعليمي تستهدف التركيز على تطوير مهارات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ، مبينة أن المؤسسة بصدد عقد شراكات مستقبلية لمواجهة صعوبات التعلم ومساعدة الطلاب على الدمج في المنظومة التعليمية.

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وتابعت أن المؤسسة تعتزم المساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات لنحو 100 مدرسة على مستوي الجمهورية خلال العام الحالي ضمن مبادرة حياة كريمة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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