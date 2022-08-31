فودافون قطر تحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم الأربعاء، أنها حصلت على أول ترخيص من مصرف قطر المركزي لمزاولة أعمال خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال شركتها التابعة، إنفينيتي بيمنت سولوشنز (آي باي)، بحسب وكالة رويترز.

وقالت فودافون في بيان للبورصة القطرية إن الخدمات الجديدة تتضمن إصدار المحافظ الإلكترونية من خلال نظام قطر للدفع عبر الهاتف المحمول واستخداماته، أي خدمة السداد للتجار وتحويل الأموال محليا.

كما تتضمن أيضا تقديم خدمة التحويلات المالية الدولية من خلال المحفظة الإلكترونية وذلك عن طريق بنك أو مكتب صرافة مرخص في دولة قطر.

يذكر أن الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر ارتفعت في النصف الأول من العام الحالى بنسبة 61.3% على أساس سنوي إلى 216 مليون ريال.

وسجلت الإيرادات زيادة بنسبة 23.5% إلى أكثر من 1.4 مليار ريال مدفوعة بزيادة إيرادات خدمات الاشتراك الشهري ومسبقة الدفع و البرودباند الثابت ونمو إيرادات الخدمات بنحو 14.1% إلى 1.2 مليار ريال .

وتجاوز عدد عملاء المشغل الثاني لقطاع الاتصالات في قطر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حاجز مليوني عميل بزيادة نسبتها 17.6% على أساس سنوي.