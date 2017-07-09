فودافون قطر تحذف تميم المجد من شبكاتها‎

كشف مصدر مسئول بشركة فودافون مصر عن قرار فودافون قطر بحذف اسم “تميم المجد” من شبكاتها نهائيا، موضحا أنها كانت خاصية مؤقتة أتاحتها الشركة ليوم واحد فقط.

وأعلنت فودافون قطر يوم الجمعة الماضى عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” عن تغيير اسم شبكاتها إلى تميم المجد.

وجاء نص الرسالة: «عميلنا العزيز، تم تغيير اسم الشبكة إلى تميم المجد. لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.#حتى_شبكتنا_تميم ، وظهرت دعوات أونلاين حينها لمقاطعة الشركة منها “قاطعوا فودافون”.

وقال المصدر لـ”المال” إن شركته تدعم توجهات القيادة السياسية بالقاهرة، ويعاملون تحت مظلة القانون المصرى، ويحترمون كل قرارات القيادة السياسية ومنها قطع العلاقاتا لدبلوماسية مع قطر.

ويمتلك مستثمرون قطريون وأفراد من الأسرة الحاكمة على رأسهم الشيخة موزة والدة الأمير تميم بن حمد 70% من أسهم الشركة، ويبلغ رأس المال المدفوع لفودافون قطر نحو 8.454 مليون ريال قطرى.