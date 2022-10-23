فودافون عمان تعلن عن تخصيص جائزة مالية لمن يخترق نظامها الأمني

أطلقت شركة “فودافون عمان” تحديا أمام “صائدي الثغرات” بهدف اختبار أنظمتها وقدراتها في الأمن السيبراني، ودعت المهتمين بمجال القرصنة الرقمية للمشاركة، وقدّمت جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال عماني.

ويعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في سلطة عمان، وتتعاون مع شركة “فودافون” منصة “هاكر-وان” لرصد الثغرات البرمجية في أنظمة الشركة.

وخصصت الشركة للمهتمين بالمشاركة في التحدي موقعا إلكترونيا للتسجيل من خلاله، بعد استيفاء الشروط والقواعد المؤهلة للمشاركة.

يشار إلى أن التقارير الدولية أكدت أن معدل نمو الهجمات السيبرانية عالميا يبلغ نسبته 125% ومع التقدم التكنولوجي وتوجه الدول نحول تبني أنظمة رقمية في مؤسساتها وهيئاتها سوف ترتفع وتيرة هذه الهجمات.

يذكر أنه في عام 2021 أنفق العالم 180 مليار دولار على حلول أمن المعلومات، كان نصيب العالم العربي منها 5%؜.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الجرائم الإلكترونية إلى نحو 10.5 تريليون دولار بحلول العام 2025، وأن تصل صناعة الأمن السيبراني إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول العام 2027.