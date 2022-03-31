المال – خاص:

قالت شركة فودافون مصر في بيان اليوم “واجهت شبكة فودافون مصر أمس الأربعاء عطلا فنيا خارج عن إرادتنا ناتج عن قطع فى إحدى الكابلات، مما أدى إلى تأثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالى 44 مليون عميل و استمر العطل الفنى أقل من ساعة (بدأ فى الثانية مساء )”.

وأوضحت الشركة ” قامت غرفة العمليات بمتابعة الموقف فور حدوثه وقام مهندسو الشبكة بالعمل على إيجاد حلول سريعة لحل العطل،و كان الحل التقنى الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية و قررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل جميع عواقبه المالية ، للإسراع بعودة الخدمة ، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة فى أقل من ساعة”.

وقالت الشركة إنها سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال اليوم الخميس واستجاب جهاز تنظيم الإتصالات لطلب فودافون مصر.

وأشارت “فودافون” إلى أنه تم إرسال رسالة نصية لعدد 10 ملايين عميل اليوم الخميس لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفنى.