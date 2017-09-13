فودافون تُوقع اتفاقية ترخيص استخدام البرمجيات مع VMW

المال - خاص وافقت مجموعة فودافون على اتفاقية ترخيص استخدام البرمجيات، مع شركة في إم وير -المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VMW- بهدف الوصول إلى مجموعة من المنتجات التقنية التي تطورها في إم وير. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح في…

المال – خاص

وافقت مجموعة فودافون على اتفاقية ترخيص استخدام البرمجيات، مع شركة في إم وير -المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VMW- بهدف الوصول إلى مجموعة من المنتجات التقنية التي تطورها في إم وير.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح في إم وير إحدى شركات التقنية التي ستوفر الدعم لعملية النشر العالمية لحلول وظائف الشبكة الافتراضية NFV، بهدف تسريع وتيرة تسليم المنتجات والخدمات المستقبلية بطريقة اقتصادية.

وتعد الخدمات الافتراضية المعرفة بالبرمجيات جزءاً هاماً من خطط الشركات المزودة لخدمات الاتصالات التي تسعى لتطوير شبكاتها الخلوية لتتوافق مع تقنيات الجيل الخامس 5G بحلول العام 2020.

وستقوم مجموعة فودافون بنشر حل vCloud® NFV™ من في إم وير كجزء من برنامج التحول والارتقاء الكبير الذي تشهده المجموعة، للاستفادة من حلول وظائف الشبكة الافتراضية وتقنيات الربط الشبكي المعرفة بالبرمجيات في جميع التطبيقات والشبكات، كما ستستفيد مجموعة فودافون من برنامج الدعم الخاص والجديد Carrier-Grade Support الذي تقدمه في إم وير لدعم تنفيذ البرمجيات الجديدة.

وتعد مجموعة فودافون من أكبر شركات الاتصالات في العالم، وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات كالاتصالات الصوتية، والرسائل النصية، وتبادل البيانات، والاتصالات الثابتة.

وتوفر مجموعة فودافون خدمات الاتصالات الخلوية في 26 دولة حول العالم، وتتمتع بشراكات واسعة مع شركات مشغلة للشبكات الخلوية في 49 دولة أخرى، كما توفر خدمات النطاق العريض الثابتة (الإنترنت) في 19 سوقاً.

في هذا السياق، قال فران هيران، رئيس قسم الشبكات الافتراضية لدى مجموعة فودافون: “تلعب وظائف الشبكة الافتراضية القائمة على السحابة دوراً حاسماً وحيوياً في برنامجنا على مستوى المجموعة، بالتناغم مع جهودنا المتواصلة للارتقاء بطريقة إنشاء، وتشغيل، وتطوير شبكاتنا وخدماتنا، كما أن الحد من زمن وكلفة نشر وتشغيل الخدمات، واستثمار الأتمتة والتقارب في البيئات السحابية الموحدة لشبكاتنا ولشركات تقنية المعلومات، هو جزء هام وضروري للتكنولوجيا ولاستراتيجية التحول والارتقاء التشغيلية التي نتّبعها”.

وسيوفر حل vCloud® NFV™ من في إم وير لمجموعة فودافون منصة وظائف الشبكة الافتراضية المتوافقة مع المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات ESTI، ومتعددة الاستثمار، التي ستدعم اختيارات مدراء البنية التحتية الافتراضية (سواءً كانت من في إم وير أو أوبنستاك OpenStack).

وتجمع منصة vCloud® NFV™ بين البنية التحتية لوظائف الشبكة الافتراضية على مستوى الناقل، عالية التوافرية، مع قدرات برنامج “اليوم التالي” لإدارة العمليات وضمان الخدمة، ما يتيح للعملاء مثل مجموعة فودافون إمكانية طرح عدة تطبيقات على البنية التحتية للمحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة NFV المشتركة، عوضاً عن إنشاء منصات جديدة لكل خدمة مبتكرة. كما ستوفر البنية التحتية الافتراضية القائمة على حلول شركة في إم وير، بما فيها حل vSphere® وحل VMware NSX™، بنية مشتركة تمتد على كافة الشبكة وعمليات تقنية المعلومات، ما سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاقتصاد الكلي. كما ستتمتع مجموعة فودافون بمرونة الاختيار ما بين عدد من برامج Ready™ من في إم وير المعتمدة في مجال وظائف الشبكة الافتراضية، ما يوفر الاعتمادية في الحلول التي تم اختبارها واعتمادها بشكل مسبق، الأمر الذي من شأنه الحد من مخاطر النشر.

من جانبه، قال شيكار أيار، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى مجموعة تيلكو: “إن اختيار مجموعة فودافون لشركة في إم وير من أجل دعم عملية التحويل والارتقاء الشبكي لديها يسلط الضوء على كيفية مساعدة مبتكري البرامج الاستراتيجية شركات توريد خدمات الاتصالات في تقديم خدمات جديدة بنجاح، وذلك بوتيرة أسرع، مع الحد من التكاليف. وتتميز منصة vCloud® NFV™ التي لدينا بكونها منصة انسيابية ومرنة للبنية التحتية الافتراضية.

وإلى جانب برنامج الدعم Carrier-Grade Support، سيوفر هذا الخيار لمجموعة فودافون حالياً منصة مفتوحة لتطوير الخدمات الجديدة، مع تأمين البنية التي من شأنها دعم نشر الجيل الخامس 5G من شبكات الاتصالات الخلوية في المستقبل”.