فودافون تُطلق برنامج STEM التدريبي لتعليم الفتيات البرمجة

المال - خاص أعلنت شركة "فودافون" بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب عن إطلاق برنامج تدريبي عالمي "STEM" للفتيات من عمر 14 إلى 18 سنة، في 26 دولة حول العالم يستفيد منه أكثر من 500 فتاة، وذلك لتدريبهن في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، ويوفر البرنامج فرصة لتطوير قدرات أكثر من 40 فتاة من المتفوقين وإعد

المال – خاص

أعلنت شركة “فودافون” بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب عن إطلاق برنامج تدريبي عالمي “STEM” للفتيات من عمر 14 إلى 18 سنة، في 26 دولة حول العالم يستفيد منه أكثر من 500 فتاة، وذلك لتدريبهن في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، ويوفر البرنامج فرصة لتطوير قدرات أكثر من 40 فتاة من المتفوقين وإعدادهن ليصبحن عالمات متفوقات في مجالهن تحت شعار “البنات بتتعلم برمجيات”.

وتوفر فودافون من خلال البرنامج ورش تعلم برمجيات مع نخبة من فريق عمل فودافون ومهندسي الاتصالات المتخصصين في مجال البرمجيات، ويشمل البرنامج حلقات نقاش ومحاضرات عملية عن علم البرمجيات والرياضيات.

ويوفر البرنامج فرصة للتعرف وتعلم لغة البرمجيات الأساسية ومختلف ومنصات تطوير البرمجيات، بما في ذلك html, CSS, GitHub and Bootstrap، وذلك لتمكين الطالبات ومساعدتهن على تطوير موقع على شبكة الانترنت قبل نهاية برنامج التدريب.

وأشارت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر، إلى أن فودافون تحرص على خلق فرص لتمكين الشباب وخاصة الفتيات والعمل على بناء قدراتهم باستخدام التكنولوجيا، ويمثل ذلك هدف من أهداف الشركة للعمل فى بيئة مستدامة مشيرة إلى أنها تستهدف، بحلول عام 2025، أن تكون أفضل بيئة عمل للسيدات، وتسعى الشركة أن تكون حلقة الوصل بين 50 مليون امرأة تعيش في الأسواق الناشئة للمساعدة في تحسين حياتهن وسبل معيشتهن.

وأضافت نجلاء أن العالم قد شهد في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في سد الفجوة بين الجنسين في مختلف جوانب المجتمع، ومع ذلك، فإن الفجوة في العديد من البلدان لا تزال كبيرة خاصة في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وقد تم تصميم برنامج فودافون للبرمجة لإعطاء الفتيات فرصة الدخول والعمل في قطاع يهيمن عليه الشباب، مما يساعد على زيادة فرصهن واختياراتهن المهنية في المستقبل.

وأكدت نجلاء أن فودافون حريصة دائمًا على توفير كافة السبل والطرق لدعم الشباب والشابات، وبناء مهاراتهم في مجال التكنولوجيا وتطوير البرمجيات وإتاحة فرص التعلم والعمل لهم، لافتة إلى أن فودافون تعمل على تمكين وتطوير الشباب بشكل مستمر وفتح فرص وأبواب مختلفة لهم من خلال مجموعة من البرامج المختلفة مثل برنامج Ana Trainee وبرنامج Discover Graduate وبرنامج STEM الحالي للشابات.

جدير بالذكر أن البرمجة قد أصبحت أحد أكثر المهارات المطلوبة، حيث أصبحت تعتمد عليها أغلب الشركات، كما تدخل البرمجيات في كافة المجالات مثل التمويل والرعاية الصحية والتصنيع، وقد وجدت الأبحاث الأخيرة أن البرمجة أصبحت مهارة أساسية تعزز فرص المرشح في الحصول على وظيفة براتب جيد.

كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أعربت عن قلقها من أن “مشاركة المرأة تنخفض في مجال يتوسع عالميًا” حيث لا يزال الرجال يهيمنون على عدد خريجي برنامج STEMفي معظم الدول، ففي عام 2014، كان حوالي 22٪ فقط من خريجي المملكة المتحدة في العلوم والرياضيات والحوسبة من النساء. وكانت الفجوة أكبر في ألمانيا (19.3٪)، وفرنسا (21.5٪) وسويسرا (14.7٪). في الولايات المتحدة، وتشكل النساء حوالي ربع العاملين في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، كما أن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لديها عدد أقل من النساء في مجالس الإدارة أكثر من أي قطاع أخر.