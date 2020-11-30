فودافون توقع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الاتصالات في مشروع باي ماونت السخنة

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MAVEN Developments لتصبح شريكها الرسمي لتطبيق عملية التحول الرقمي وتزويدها بخدمات الاتصالات المتطورة بمشروع باي ماونت السخنة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية ڤودافون لتطوير البنية الرقمية لقطاع العقارات من خلال التعاون مع مختلف المطورين الرئيسيين للمساهمة في عملية إنشاء المزيد من المدن الذكية التي تعد محور العقار حاليا.

وأكد كريم شحاتة، رئيس قطاع الشركات بڤودافون مصر: “تحرص شركة ڤودافون مصر على توفير كل ما تتوصل إليه في مجال الخدمات والحلول الرقمية المتنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، مما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية لسنة 2030 لتنفيذ التحول الرقمى..

وتابع قائلا :نحن في ڤودافون متحمسون لإتمام هذه الشراكة التي ستعم بالنفع على الطرفين، وتلعب دورا هاما في توسيع خطة الشركة التسويقية عن طريق تمكيننا من استخدام الخدمات الرقمية المتنوعة لتعزيز وتطوير الحلول الرقمية لمشروعDevelopments MAVEN الرائد في العين السخنة بمنطقة منتجع الجلالة العالمي.

وتتمثل هذه الخدمات في كافة المستلزمات التكنولوجية التي تضمن خدمات الMultimedia والانترنت فائقة السرعة وتقديم حلول المدن الذكية وغيرها من الحلول الرقمية المستقبلية لتوفير كافة احتياجات سكان مشروع باي ماونت الذي يصل عددم إلى 1500 اسرة .”

و قال محمد رشدى، رئيس شركة Riverwards group الأمريكية ومؤسس ونائب رئيس شركة MAVEN Developments : “إن دمج التحول الرقمي في قطاع العقارات أصبح أمرآ ذا أهمية قصوى، خاصة خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت إنشاء بنية تحتية قوية للاتصالات في غاية الضرورة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مدن الجيل الرابع التي تدعم رؤية الدولة الاقتصادية لاعتمادها على أحدث وأقوى خصائص وجوانب التحول الرقمى ، ولحرصنا الدائم على تقديم أفضل الحلول العملية لعملائنا.

وتابع تم التعاون مع شركة ڤودافون مصر التي تمكنت بجدارة من إحداث طفرة في تطبيق عملية الرقمنة في مختلف القطاعات لتكون ذراعنا الرسمي للاتصالات المتطورة (Smart Connectivity Applications) في أولى مشروعاتنا بمنطقة العين السخنة، التي تم اختيارها لأنها تشهد تنمية عمرانية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي المتميز وتعدد النشاطات السكنية والتجارية و الفندقية و التعليمية والصناعية بها، مما يجعل مدينة الجلالة العالمية الامتداد العمراني الطبيعي للقاهرة على البحر الأحمر”

