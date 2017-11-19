فودافون توقع اتفاقية مع بنك إسكندرية لتحويل الأموال عبر المحمول

محمود جمال وقعت شركة "فودافون" اتفاقية مع بنك إسكندرية -اليوم الأحد- لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول. وقال ستيفانو جاستاوت، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنها بدأت تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول منذ 2012، مشيراً إلى أن الشركة ترى معدلات نمو هائلة متوقعة، خلال الفترة المقبلة للمد

محمود جمال

وقعت شركة “فودافون” اتفاقية مع بنك إسكندرية -اليوم الأحد- لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول.

وقال ستيفانو جاستاوت، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنها بدأت تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول منذ 2012، مشيراً إلى أن الشركة ترى معدلات نمو هائلة متوقعة، خلال الفترة المقبلة للمدفوعات الإلكترونية.

وأكد على البعد الاجتماعي للشمول المالي متمثلاً في دمج فئة كبيرة من المجتمعات الريفية والنائية في العملية الالكترونية، ضارباً المثال بتجربة كينيا في دمج نسبة كبيرة من المجتمع في العملية المصرفية.

وأضاف أن الحكومة كذلك تركز بقوة على خدمات الشمول المالي بعد إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات في يونيو 2016، مؤكداً على الدعم القوي الذي تلقاه خدمات الشمول المالي بصفة عامة.

وقال دانتي كابيوني، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إن البنك ومجموعة انتيسا سان باولو يوليا اهتماماً بالشمول المالي، مشيرًا إلى تعديل اللوائح الداخلية الخاصة بالمجموعة بما يدعم خدمات الشمول المالي.