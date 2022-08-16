فودافون توقع اتفاقية شراكة مع منصة TOD لتقديم محتوي رياضي وترفيهي لعملائها

أعلنت شركة فودافون مصر توقيع شراكة مع المنصة الرقمية TOD لتصبح أول شركة محمول في مصر تقدم لعملائها محتوى رقمي رياضي وترفيهي بالتعاون مع TOD.

وتأتي تلك الخطوة في إطار إستراتيجية فودافون لتعزيز تجربة عملائها الرقمية بالتعاون مع كبرى الشركات ومقدمي المحتوى عالمياً، وبالتعاون مع TOD سيتاح لعملاء فودافون أكبر محتوى رياضي حصري من خلال قنوات بي ان سبورت، وذلك بجودة HD مع Dolby Audio كما سيتمكن العملاء من الإستمتاع بهذا المحتوى على جميع الشاشات والهواتف الذكية، وتوصيل أكثر من 5 أجهزة في نفس الوقت، للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت وأي مكان، هذا إلى جانب أفضل وأحدث الأفلام والمسلسلات العربية والتركية وأفلام هوليوود، فضلاً عن انتاجات TOD الأصلية.

رئيس قسم المحتوي بفودافون مصر: الخدمة الجديدة توفر ثلاث خطط لاختيار المحتوي بناء على اهتمامات العملاء

وقال أحمد أشرف، رئيس قسم المحتوى والشراكات بفودافون مصر: “سعداء بشراكتنا الإستراتيجية TOD، ونتطلع لإستكمال وتعزيز تلك الشراكة والتي من خلالها سنتمكن من تقديم أفضل تجربة لعملائنا وسنتيح من خلالها محتوى رياضي وترفيهي متنوع يتناسب مع كل احتياجات عملائنا واهتماماتهم المختلفة”.

كما أكد حرص فودافون على توفير محتوى ترفيهي متنوع في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية..لافتاً أن الخدمة الجديدة المقدمة بالشراكة مع منصة TOD توفر ثلاث خطط لإختيار المحتوى بناءً على اهتمامات واحتياجات العملاء المختلفة، كما أكد على أن الشركة قامت بتفعيل الخدمة والشراكة مع TOD الإسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الدوري الإنجليزي بهدف توفير فرصة متابعته والإستمتاع بتجربة رياضية رقمية فريدة من خلال TOD.

رئيس قطاع التسويق والمبيعات بـ TOD: تشمل مجموعة من العروض التركية والعربية وهوليوود

قال جون-بول ميكيرلي رئيس قطاع التسويق والمبيعات ، من TOD: “نحن سعداء بالتعاون مع فودافون مصر، التي تحرص من خلال الشراكة إلى إتاحة الوصول لمحتوى TOD المتنوع والحصري لعملائها، والذي يشمل مجموعة من أفضل الاختيارات الرياضية والترفيهية المتنوعة، إلى جانب مجموعة من العروض التركية والعربية وعروض هوليوود وذلك من خلال منصة واحدة، ونتوقع أن يستمتع عشاق الرياضة والترفية في مصر بمجموعتنا الرائعة من المحتوى الرياضي الحصري الأكثر تميزاً”.

وتتميز باقة الترفية التي يتم إتاحتها من خلال فودافون، بإمكانية الحصول على الأعمال الأصلية لمنصة TOD من المسلسلات العربية والتركية، وأحدث أفلام هوليوود، والمسلسلات من Warner Bros، و HBO MAX، و Miramax، وDigiturk، وSony Pictures Television، ومحتوى الأطفال، بالإضافة إلى 11 قناة ترفيهية تضم برامج الطهي المفضلة والدراما وعروض الأطفال، أما الباقة الرياضية فتتميز بالإذاعة المباشرة والإعادة للدوريات العالمية الكبرى والمسابقات الرياضية، من خلال قنوات بي إن سبورت الرياضية المتميزة، وتوفر الباقة الكاملة إمكانية الحصول إلى جميع الأعمال الأصلية لمنصة TOD ، وأحدث الأفلام والمسلسلات، كما توفر أيضًا ميزات فريدة لعشاق الرياضة مثل الإحصائيات المباشرة والجداول الزمنية التفاعلية.