فودافون تنظم سحورا جماعيا لأهالي قرية نجريج

المال – خاص:فاجأت فودافون مصر أهالي قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي تُعد مسقط رأس نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بتنظيم خيمة كبرى تضم ألف مقعد وسحور جماعي حيث وفرت الشركة ألف وجبة سحور على مشاهدي نهائى دورى أبطال أوروبا في المنطقة وشاشات ضخمة داخل الم

المال – خاص:

فاجأت فودافون مصر أهالي قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي تُعد مسقط رأس نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بتنظيم خيمة كبرى تضم ألف مقعد وسحور جماعي حيث وفرت الشركة ألف وجبة سحور على مشاهدي نهائى دورى أبطال أوروبا في المنطقة وشاشات ضخمة داخل الملعب الكبير بالمركز، وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح.

وقد حضر كل من على الراعى وكيل الشباب بالغربية، نائبا عن محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفتحى الحشاش مدير عام إدارة الشباب، كما أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بخطوة تجهيز خيمة تضم أهالي المنطقة جميعا، والذين يشتركون جميعا في حب محمد صلاح إبن قريتهم، كما قال البعض أن وجود شركة فودافون في مسقط رأس اللاعب محمد صلاح قد أسعد الأهالي، وجعلهم يشعرون بالفخر خاصة لأنهم جزءا هاما في تشكيل حياة النجم الكبير محمد صلاح، كما كان البعض منهم شاهد على رحلة كفاحه.

ورغم أن حالة من الحزن كانت قد سيطرت على وجوهه أهالي القرية بعد خروج محمد صلاح عقب إصابة، إلا أن البادرة المميزة لاقت ترحيبًا هائلًا من أهالي المنطقة.

وجاءت فعليات الشركة رقم واحد في مصر لأهالي المنطقة تقديرا وحبا للنجم محمد صلاح، والذي يعتبر صلاح أيقونة الشباب فى مصر والعالم ومثال يُحتذى به فى تحقيق الطموحات والأحلام ورمزا للسعى إلى مستقبل أقوى وأفضل.

يذكر أن فودافون قامت بتوقيع شراكة مع “صانع البسمة”محمد صلاح، ليصبح بطلا لحملات فودافون الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية فى مصر لعام 2018، وذلك فى إطار استراتيجية فودافون الجديدة ورؤيتها التى تدعو للتفاؤل والثقة وبث الأمل وتمكين الشباب عن طريق إتاحة الحلول والمنتجات التى تسهل لهم حياتهم اليومية.