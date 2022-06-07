«فودافون» تنتهى من دراسة أثر التضخم على اقتصاديات التشغيل خلال شهرين

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية فى شركة فودافون مصر، إن شركته ستنتهى من دراسة أثر التضخم على اقتصاديات تشغيل الخدمة خلال شهرين على أقصى تقدير، موضحا أن معادلة تسعير خدمات الاتصالات تخضع لمجموعة عناصر معقدة، منها معدل الطلب وسعر صرف الدولار وحركة السوق.

وأكد عصام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حساب تكاليف التشغيل مسألة معقدة للغاية، خاصة أن سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه يشهد تحركات بصفة شبه يومية مما يصعب من المهمة، مبينا أن الفترة الماضية التى تلت قرار «المركزى» رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين أدت إلى زيادة تكلفة استيراد معدات تشغيل المحمول من الموردين العالميين تدريجيا بنفس النسبة تقريبا.

يشار إلى أن قرار مشغلى المحمول تحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، موضحا أن الشركات تستثمر ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا فى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة.

وبحسب مؤشرات «الاتصالات» بلغ عدد مستخدمى المحمول فى مصر بنهاية فبراير الماضى 93.3 مليون عميل.

سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات خلال العام المالى 2022/2021 بقيمة بلغت 33.3 مليار جنيه (1.8 مليار يورو) مقارنة مع 29 مليار خلال السنة المالية السابقة للشركة، وتبدأ السنة المالية لمجموعة فودافون العالمية فى أبريل من كل عام وتنتهى فى مارس من العالم التالى.

وبحسب نتائج أعمال المجموعة، حققت الوحدة المصرية صافى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك ما يقرب من 14.75 مليار جنيه (804 ملايين يورو) خلال العام المالى 2021/ 2022، وذلك مقارنة مع 12.26 مليار جنيه فى 2020/ 2021، محققة معدل نموا يتجاوز %23.3.

ويبلغ عدد عملاء الشركة للمحمول نحو 42.8 مليون مستخدم، %11.6 منهم من عملاء الخطوط ذات الاشتراك الشهرى (الفاتورة)، و%88.4 من عملاء الخطوط مسبقة الدفع (الكارت).