فودافون تقدم للمصرية آخر عروض التجوال المحلي

محمود جمال:

تعتزم شركة فودافون مصر تقديم عرض أخير إلى «المصرية للاتصالات – TE بشأن أسعار تأجير شبكاتها خلال الأسبوع المقبل، فيما يعرف باسم اتفاقية التجوال المحلى.

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات من شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بالجملة خلال الفترة التى تعمل فيها «المصرية» على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول لـ«المال»، إن فودافون تقدمت بعرضين إلى المصرية للاتصالات خلال الأسابيع الماضية بشأن تقديم «المصرية» خدمات الموبايل على شبكات فودافون بنظام التجوال المحلى، ولكن مسئولى “المصرية” طالبوا بإجراء تعديلات سواء على أسعار شراء دقائق المكالمات أو وحدات البيانات، وأن يشتمل العرض المقدم على تغطية كافة محافظات الجمهورية وليس محافظات بعينها.

وأضافت المصادر أن «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» لم تتلق إخطارًا رسميا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرق استلام ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع حتى الآن رغم تأكيد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، خلال الأسبوع الماضى بأن الوزارة قد انتهت فعليا من إخلاء الترددات من الجهات السيادية الشاغلة لها.

وأكدت المصادر أن تراخيص الجيل الرابع الموقعة مع المشغلين قبل نهاية 2016 لا تتطلب اشتراطات فنية من أجل تسليم الترددات للشركات كضرورة توقيع شركات المحمول اتفاقيات تجوال محلى مع المصرية، أو إعادة توزيع ترددات الجيل الثالث غير المستغلة المملوكة لها، مشيرة إلى أن ممثليها تلقوا وعودا شفهية من الجهاز ببدء إتاحة الترددات قبل 30 مايو الجارى.

وكان وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، أكد فى تصريحات صحفية أن ترددات الجيل الرابع أصبحت متاحة لدى جهاز تنظيم الاتصالات وسيتم تسليمها لشركات المحمول بمجرد الانتهاء من عملية إعادة توزيع الترددات غير المستغلة، والوصول إلى اتفاقيات نهائية بين المشغلين فيما يتعلق بخدمات التجوال المحلى.

وأكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات أن الشركة يمكنها التعاقد مع مشغلى المحمول الثلاث لتقديم خدماته عبر شبكاتها، ولكنها ربما تكتفى بالعمل مع شركة واحدة تقدم أقل سعر، منوها إلى أن الشركة تستهدف من دخول سوق المحمول تعظيم أرباحها المستقبلية.

يذكر أن المصرية للاتصالات وقعت ثانى اتفاقيات التجوال مع «اتصالات مصر» يوم الخميس الماضى، وقال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«المصرية»، فى تصريحات صحفية، إنها وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات وسعر الميجابايت فيما يخص خدمات التجوال.

وتتيح الاتفاقية الموقعة مع «اتصالات» تقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها على مستوى الجمهورية لصالح «المصرية»، ومن المقرر الوصول لاتفاقية نهائية بين الطرفين خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع.

وسددت شركات الاتصالات الأربع، «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ومازالت تنتظر استلام الترددات.

وبلغت إجمالى ترددات الجيل الرابع التى حصلت عليها شركات الاتصالات الأربع نحو 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.