اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تفوز بمناقصة لإنشاء أبراج محمول في 7 قرى بمبادرة «حياة كريمة»

تضمنت تحسين التغطية
محمود جمال 4:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 4:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فوز شركة فودافون مصر بمناقصة لإنشاء البنية الأساسية لتحسين التغطية اللاسلكية في7 قرى من المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، والتي تضمنت تحسين التغطية في قرى محافظات البحيرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، قنا، الغربية، والقليوبية. ذلك وقد طرح الجهاز هذه المناقصة لجميع شركات المحمول، والتي تقدمت بعروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذه المرحلة من المشروع لتتصدر فودافون مصر قائمة المنافسين بإجتيازها الاختبارات الفنية وتقديمها لأفضل عرض فني ومالي لتنفيذ المشروع.

تأتي المناقصة في إطار استراتيجية ﻮزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المعلومات لتنمية وتجهيز المناطق والقرى لعملية التحول الرقمي التي تشهدها مصر، وتؤكد تلك الخطوة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الرقمية التى تدمج التكنولوجيا بمختلف القطاعات وتغطي جوانب مختلفة معيشية، تعليمية، اجتماعية وصحية وربطها بمجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع تحسين التغطية اللاسلكية وذلك لتوفير مستقبل أفضل لأبنائنا.

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وتعكس المناقصة الجهود المستمرة والدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة لدعم وتنمية المجتمع المصري وبالأخص المناطق الأكثر احتياجاً، كما تؤكد على نجاحها في الأداء الفني مقارنة بالمنافسين في تلك القرى، ذلك إلى جانب تقديمها للعرض المالي الأفضل والذي لم يتوقعه أحد ليعكس هدف فودافون الأساسي في تحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وتوسيع نطاق المستفيدين.

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وصرح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر:”نحرص دائما على العمل مع وزارة الإتصالات وجهاز تنظيم الإتصالات لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية “.

وأضاف عبد الله: “سعداء بفوزنا بهذه المناقصة لما لها من أهمية تعكس إهتمامنا بتطوير مجتعمنا والمشاركة فى مبادرة حياة كريمة والمساهمة فى تحقيق إستراتيجية الدولة في دعم التحول الرقمي والذي أصبح واحداً من أهم أركان بناء مستقبل أفضل”.

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وتساهم فودافون مصر بقيمة إنشاء الأبراج فى القرى السبعة المشاركة ما يقرب من 12 مليون جنيه تزامنا مع إعلان مؤسسة فودافون مصر عن توقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى القرى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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