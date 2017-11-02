فودافون تفاوض تنظيم الاتصالات لتلقى تحويلات المصريين بالخارج

محمود جمالتفاوض شركة «فودافون مصر» الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على إتاحة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «فودافون كاش» للمصرين العاملين بالخارج.وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين فى الخارج نمت بنحو %40 خلال أغسطس الماضى، مسجلة 1.7 مليا

محمود جمال

تفاوض شركة «فودافون مصر» الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على إتاحة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «فودافون كاش» للمصرين العاملين بالخارج.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين فى الخارج نمت بنحو %40 خلال أغسطس الماضى، مسجلة 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.2 مليار للشهر ذاته من 2016، وسجلت 16.3 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، بزيادة 2.4 مليار عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال كريم شحاته، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إن عدد مستخدمى «فودافون كاش» بالسوق المحلية يصل إلى 4 ملايين عميل، موضحًا أنها تدرس تفعيل خصائص قيمة مضافة على الخدمة منها تحويل مرتب موظفى الشركات.

وأضاف لـ«المال» أن البنك المركزى المصرى، أخطر شركات المحمول الثلاث مؤخرًا بتعديلات جديدة على حدود سحب الأموال عبر الموبايل، وزيادة حد السحب اليومى من ألف إلى 3 آلاف جنيه، ومن 5 آلاف إلى 10 شهريًا.

ووقعت شركات الاتصالات الأربع «فودافون، أورنج، اتصالات مصر، المصرية للاتصالات»؛ يوم الأحد الماضى، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لصرف نفقات المطلقات عبر المحمول.

يذكر أن هناك نحو 4 بنوك تتعاون مع شركة «ماستركارد»، فى إتاحة خدمات تحويل الأموال بين شبكات المحمول الثلاث، من خلال تطبيق يسمح بذلك، وهى «الأهلى المصرى» عبر منتج «الفون كاش»، وبنك مصر، والتجارى الدولى «سمارت والت»، وبنك الإسكندرية.

كما تقدم 3 بنوك الخدمة بالتعاون مع شركات الاتصالات الثلاث، وهى: التعمير والإسكان مع «فودافون كاش»، والأهلى المصرى مع «اتصالات فلوس»، والإمارات دبى الوطنى مع أورنج (موبينيل سابقًا) عبر منتج «موبى كاش».