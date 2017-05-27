فودافون تعاود بث حملة عروض رمضان‎

محمود جمال

علمت ” المال ” أن شركة فودافون مصر ستبدأ معاودة بث حملة عروض رمضان على شاشات القنوات الفضائية ابتداء من مساء غد الأحد.

وقالت مصادر بالشركة إن الحملة تركز على الفرح والبهجة لأول مرة، لذلك ارتأت الشركة عدم إذاعتها خوفا من إيذاء مشاعر أهالى ضحايا حادث المنيا الارهابى.

وطالبت الشركة أمس من الجهات التسويقية والقنوات تأجيل إذاعة الحملة الإعلانية حدادا على أرواح الضحايا والذى اسفر عن وفاة عشرات الاشخاص.



يذكر أن عدد مستخدمى المحمول فى مصر خلال شهر فبراير الماضى وصل إلى 98.870 مليون طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات.

ووصل عدد عملاء شركة «أورنج» إلى 33.801 مليون عميل، بينما بلغ عدد عملاء فودافون 41.136 مليون عميل، واتصالات مصر 23.931 مليون.