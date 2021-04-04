«فودافون» تطلق شعارها الجديد «مع بعض أقوى»

أعلنت شركة ڤودافون مصر اليوم الأحد عن شعار جديد للشركة “مع بعض أقوى” ويعكس الشعار الجديد الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية المستدامة.

تأتى هذه الحملة تماشيا مع استراتيجية الشركة وجهودها في تطبيق أحدث التكنولوجيا من أجل مستقبل رقمي مستدام، و أهمية الشراكات مع الهيئات ومختلف كيانات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدنى والباحثين والخبراء والقطاع الخاص لإيجاد حلول ودعم قضايا التنمية المستدامة ودور التكنولوجيا في معالجة تلك القضايا التى تهم المجتمع فى جميع أنحاء العالم.

جاء إطلاق الشعار الجديد من خلال حملة إعلانية طرحتها الشركة بعنوان The Irrepressible Girl، تظهر فيها فتاة صغيرة تطرح تساؤلات عديدة حول دور التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية والتحديات التى تواجه الإنسان وكيفية اجتماع الابتكار الإنسانى والتكنولوجيا سويا للمساهمة فى تحسين حياة الإنسان فى قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبيئة والشمول المالي.

وتسلط الحملة الضوء على جهود ڤودافون الدائمة والمستمرة في تقديم وتطبيق تلك التكنولوجيا ودمجها في تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة بدءًا من طرح خدمات مثل “ڤودافون كاش” والمحافظ الرقمية، الاستثمار في الحصول على ترددات جديدة لتحسين جودة الشبكة والتوسع فى التغطية لإتاحة خدمات المحمول والتكنولوجيا فى جميع مناطق الجمهوريةز

إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية والدخول فى شراكات لتحقيق التحول الرقمي مثل مشروع “التأمين الصحي الشامل” ودور ڤودافون فى ميكنة المشروع بالكامل لتقديم خدمات هامة للمواطن المصرى، وصولا إلى دورها في تطوير التعليم من خلال منصة تعليمي الرقمية، والتي تهدف إلى خدمة الطلاب، المعلمين وأولياء الأمور.

وتأتي تلك الخطوة من ڤودافون تأكيدا على أن التنمية الحقيقية والشاملة لن تتحقق إلا بدمج التكنولوجيا في جميع الجوانب الحياتية للإنسان لما للتكنولوجيا والابتكار من دور أساسى في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

صرح كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بڤودافون مصر: “أثبتت جائحة كورونا والتجربة التى مررنا بها العام الماضى ولازلنا نعيشها أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لها دورا حاسما في ربط المجتمعات ببعض وتحسين الحياة اليومية للإنسان ومساعدته في التغلب على التحديات التى تواجهه فى مجالات عديدة.

وأضاف عيد :” يعكس شعارنا الجديد “مع بعض أقوى” هذا المفهوم : مفهوم اتحاد التكنولوجيا مع العنصر الإنسانى لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير المجتمعات، وجاهزية ڤودافون لإتاحة الحلول التكنولوجيا لمواجهة التحديات اليومية وتقديم الدعم الكامل لتحقيق مستقبل أفضل، وتمكين مجتمع رقمي شامل ومستدام.”