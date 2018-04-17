فودافون تطلق خدمة ريدي ديجيتال للإعلان علي فيسبوك‎

سمية كمال
أطلقت شركة فودافون مصر خدمة “ريدي ديجيتال” التي تقوم بتصميم المحتوي الخاص بالمنشورات، وصفحات الفيس بوك للمستخدمين، وخدمة الاعلان عليها بضمان حد أدني للمشاهدات لكل إعلان عبر منصة الفيس بوك.
وتوفرخدمة “ريدي ديجيتال” 6 باقات مختلفة للمشتركين تبدأ ب 200 جنيه، وتنتهي 1300 جنيه
وأوضحت الشركة أن العرض لفترة محدودة، وتستهدف الخدمة الأشخاص، والشركات.
والجدول التالي يوضح تفاصيل الباقات بخدمة “ريدي ديجيتال”
الباقة
عدد اليوستات
عدد المشاهدة
السعر بالجنية
ريدي ديجيتال الاساسية
2
500
200
ريدي ديجيتال
4
1000
350
ريدي ديجيتال سيلفر
6
1500
500
ريدي ديجيتال جولد
8
2000
750
ريدي ديجيتال دايموند
10
2500
1000
ريدي ديجيتال بلاتينيوم
12
3000
1300