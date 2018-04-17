اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تطلق خدمة ريدي ديجيتال للإعلان علي فيسبوك‎

سمية كمالأطلقت شركة فودافون مصر خدمة "ريدي ديجيتال" التي تقوم بتصميم المحتوي الخاص بالمنشورات، وصفحات الفيس بوك للمستخدمين، وخدمة الاعلان عليها بضمان حد أدني للمشاهدات لكل إعلان عبر منصة الفيس بوك.وتوفرخدمة "ريدي ديجيتال" 6 باقات مختلفة  للمشتركين تبدأ ب 200 جنيه، وتنتهي 1300 جنيهوأوضحت
3:43 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18 3:43 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18

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سمية كمال

أطلقت شركة فودافون مصر خدمة “ريدي ديجيتال” التي تقوم بتصميم المحتوي الخاص بالمنشورات، وصفحات الفيس بوك للمستخدمين، وخدمة الاعلان عليها بضمان حد أدني للمشاهدات لكل إعلان عبر منصة الفيس بوك.

وتوفرخدمة “ريدي ديجيتال” 6 باقات مختلفة  للمشتركين تبدأ ب 200 جنيه، وتنتهي 1300 جنيه

وأوضحت الشركة أن العرض لفترة محدودة، وتستهدف الخدمة الأشخاص، والشركات.

والجدول التالي يوضح تفاصيل الباقات بخدمة “ريدي ديجيتال”

الباقة

عدد اليوستات

عدد المشاهدة

السعر بالجنية

ريدي ديجيتال الاساسية

2

500

200

ريدي ديجيتال

4

1000

350

ريدي ديجيتال سيلفر

6

1500

500

ريدي ديجيتال جولد

8

2000

750

ريدي ديجيتال دايموند

10

2500

1000

ريدي ديجيتال بلاتينيوم

12

3000

1300

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