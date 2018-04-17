فودافون تطلق خدمة ريدي ديجيتال للإعلان علي فيسبوك‎

سمية كمالأطلقت شركة فودافون مصر خدمة "ريدي ديجيتال" التي تقوم بتصميم المحتوي الخاص بالمنشورات، وصفحات الفيس بوك للمستخدمين، وخدمة الاعلان عليها بضمان حد أدني للمشاهدات لكل إعلان عبر منصة الفيس بوك.وتوفرخدمة "ريدي ديجيتال" 6 باقات مختلفة للمشتركين تبدأ ب 200 جنيه، وتنتهي 1300 جنيهوأوضحت

سمية كمال

أطلقت شركة فودافون مصر خدمة “ريدي ديجيتال” التي تقوم بتصميم المحتوي الخاص بالمنشورات، وصفحات الفيس بوك للمستخدمين، وخدمة الاعلان عليها بضمان حد أدني للمشاهدات لكل إعلان عبر منصة الفيس بوك.

وتوفرخدمة “ريدي ديجيتال” 6 باقات مختلفة للمشتركين تبدأ ب 200 جنيه، وتنتهي 1300 جنيه

وأوضحت الشركة أن العرض لفترة محدودة، وتستهدف الخدمة الأشخاص، والشركات.

والجدول التالي يوضح تفاصيل الباقات بخدمة “ريدي ديجيتال”



