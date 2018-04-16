فودافون تطلق أغنية أنا الأهلى

المال- خاص

أطلقت شركة فودافون مصر الراعى الرسمى للنادى الأهلى أغنية جديدة تحت اسم ” أنا الأهلى ” لعشاق الفانلة الحمراء .

يؤدى الأغنية أمير عيد مطرب مطرب فرقة “كايروكي”، وتحتفل الأغنية الجديدة بتاريخ الفانلة الحمراء الذي يعشقه الملايين وصاحب الحصة الأكبر من الإنجازات الرياضية .

وتعمل شركة فودافون على التوجه نحو توظيف تكنولوجيا المحمول والتكنولوجيا الرقمية لتطوير محتوى رقمي متميز خاصة في المجالات التي تهم عملاءها والتي يأتي على رأسها كرة القدم

وأعلنت الشركة في بداية عام 2018 عن شراكتها مع النجم المصري محمد صلاح، وعن تعاقدها مع ليفربول أحد أكبر الأندية الإنجليزية لتقديم محتوي رقمي رياضي متميز عن طريق خدمة “عالم محمد صلاح”، وبخلاف ذلك فالشركة تقدم أيضا “عالم عمرو دياب” و”عالم السينما” وغيرهم من الخدمات والتطبيقات الخاصة بالمحتوى الرقمي الذي اصبح الآن توجهًا عالميًا.

وتعتبر خدمة “عالم النادي الأهلي” وهي الخدمة الأولي والوحيدة في مصر التي توفر محتوي وخدمات حصرية لمشجعي النادي رقم 1 في مصر، حيث سيتمكن المشتركين من الحصول على أحدث الأخبار والصور واللقطات الحصرية لمعسكرات التدريب، واللاعبين والجهاز الفني من المباريات لحظة بلحظة، والاستماع لأغاني النادي الأهلي الجديدة.

ومن خلال خدمة “عالم النادي الأهلي”، ستحتفي الشركة بتتويج النادي بطلاً للدوري للمرة الأربعين في تاريخه، وبحصوله على النجمة الرابعة، وذلك عبر تقديم 40 دقيقة مجانية لمدة أربعة أيام لكافة عملاءها المشتركين في خدمة “عالم النادي الأهلي” والعملاء الجُدد، وذلك لفترة محدودة.

