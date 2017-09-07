فودافون تطبق غدا ضريبة 14 % على اشتراك الانترنت

خالد بدر الدين أعلنت شركة فودافون، اليوم الخميس، أنها ستطبق اعتبارا من غدا الجمعة ضريبة القيمة المضافة تطبيقا لقانون ضريبة القيمة المضافة التى أقرتها الحكومة المصرية، وأنها ستضيف 14 % على قيمة الاشتراك الشهرى لخدمات ADSL. وأرسلت الشركة لعملائها رسائل تؤكد عليهم احتساب هذه الزيادة . و بدأت شركات

خالد بدر الدين

أعلنت شركة فودافون، اليوم الخميس، أنها ستطبق اعتبارا من غدا الجمعة ضريبة القيمة المضافة تطبيقا لقانون ضريبة القيمة المضافة التى أقرتها الحكومة المصرية، وأنها ستضيف 14 % على قيمة الاشتراك الشهرى لخدمات ADSL.

وأرسلت الشركة لعملائها رسائل تؤكد عليهم احتساب هذه الزيادة .

و بدأت شركات الاتصالات التي تقدم لعملائها خدمات الانترنت المنزلي، ومنها فودافون في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الانترنت المنزلي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمؤجلة من العام الماضي بنسبة 14%.

و دخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مباحثات طويلة مع شركات المحمول الثلاث المقدمة لخدمات الانترنت المنزلي منذ بدأ الاعلان عن عزم الحكومة تفعيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الانترنت الأرضي.

واتفقت الشركات الثلاث على عدم تحمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقررة بنسبة 14% وتحميلها بالكامل على العملاء ونتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة نتح عن ذلك زيادة أسعار الانترنت المنزلي بمقدار يتراوح ما بين 7 جنيهات وحتى 50 جنيه.