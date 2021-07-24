اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تسجل 7.3 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الأول من 2021/2022

المنتهي في يونيو الماضي
المال - خاص 1:51 ص, الأحد, 25 يوليو 21 1:51 ص, الأحد, 25 يوليو 21

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سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي للشركة 2021/2022 المنتهي في يونيو الماضي بقيمة 7.27مليارات جنيه (394 مليون يورو) مقارنة بـ375 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام السابق له .

وتبدأ السنة المالية لـ«فودافون» في إبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.

وبلغت نسبة النمو في الإيرادات على أساس ربع سنوي حوالي 17.6% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2020/2021.

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وبحسب نتائج أعمال مجموعة فودافون العالمية “ارتفعت ايرادات النشاط بنسبة 17.6% خلال الربع الأول من العام مدعومة بتخفيف القيود الخاصة بجائحة «كوفيد-19» ونتج عن ذلك زيادة في قاعدة المستخدمين حيث شهدت الشبكة إضافة 65 ألف مشترك في الخطوط (الفاتورة) و447 ألف مشترك في الخطوط مسبقة الدفع (بنظام الكارت)”.

وتتوزع ملكية شركة «فودافون مصر» بواقع 55% لشركة «فودافون العالمية» و 45% لـ«المصرية للاتصالات».

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