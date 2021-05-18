فودافون تسجل 29.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي 2020/2021

سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات خلال العام المالي 2020/2021 المنتهي فى مارس الماضي بلغت نحو (1.54 مليار يورو) أي ما يوازي 29.34 مليار جنيه، مقارنة بـ 26.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020، محققة نسبة نمو سنوية في الإيرادات حوالي 11%.

واستطاعت الشركة تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 652 مليون يورو (11.98 مليار جنيه).

ويبدأ العام المالي لفودافون في أبريل من كل عام وينتهي في مارس من العام التالي. واحتسبت الشركة الأم سعر اليورو بما يقرب من 18.44 جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها، إن عدد عملاء «فودافون مصر» بلغ 41.7 مليون عميل ، وبلغ عدد الخطوط التي تعمل بنظام الفاتورة حوالي 11.4% من إجمالي الخطوط التابعة للشركة، فيما استحوذت الخطوط مسبقة الدفع على 88.6% من عملاء الشركة.

ووصلت قاعدة العملاء المشتركين في الإنترنت الثابت لدى «فودافون مصر» لحوالي 855 ألف عميل بنهاية مارس الماضي، حيث استطاعت الشركة خلال فترة جائحة «كوفيد-19» بداية من مارس 2020 إضافة أكثر من 161 ألف عميل جديد لقاعدة عملائها.