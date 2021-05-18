اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تسجل 29.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي 2020/2021

11.9 مليار جنيه أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب
المال - خاص 2:08 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 2:08 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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سجلت شركة «فودافون مصر» إيرادات خلال العام المالي 2020/2021 المنتهي فى مارس الماضي بلغت نحو (1.54 مليار يورو) أي ما يوازي 29.34 مليار جنيه، مقارنة بـ 26.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020، محققة نسبة نمو سنوية في الإيرادات حوالي 11%.

واستطاعت الشركة تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 652 مليون يورو (11.98 مليار جنيه). 

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ويبدأ العام المالي لفودافون في أبريل من كل عام وينتهي في مارس من العام التالي. واحتسبت الشركة الأم سعر اليورو بما يقرب من 18.44 جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها، إن عدد عملاء «فودافون مصر» بلغ 41.7 مليون عميل ، وبلغ عدد الخطوط التي تعمل بنظام الفاتورة حوالي 11.4% من إجمالي الخطوط التابعة للشركة، فيما استحوذت الخطوط مسبقة الدفع على 88.6% من عملاء الشركة.

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ووصلت قاعدة العملاء المشتركين في الإنترنت الثابت لدى «فودافون مصر» لحوالي 855 ألف عميل بنهاية مارس الماضي، حيث استطاعت الشركة خلال فترة جائحة «كوفيد-19» بداية من مارس 2020 إضافة أكثر من 161 ألف عميل جديد لقاعدة عملائها.

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بقلم المال - خاص

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