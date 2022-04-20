كشف عمر اللبان، مدير علاقات المستثمرين بشركة بى إنفستمنتس أن استحواذ شركة فودافون مصر على حصة %10 من شركة بى ومصارى يعد خطوة أولى فقط، سيتبعها استكمال الصفقة للوصول إلى نسبة %20 مثلما كان معلنًا.

وقالت شركة بى إنفستمنتس القابضة، فى بيان أمس الثلاثاء، إن شركة فودافون مصر قامت بالاكتتاب بالقيمة الإسمية فى زيادة رأسمال شركتى تى. بى. إى مصر لحلول وخدمات السداد «بى»، وتطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى «مصارى» التابعتين لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية.

وأوضحت أنه بذلك تصبح حصة شركة فودافون مصر %9.99 فى كل من «بى» و«مصارى»، وبالتالى باتت ملكية شركة ابتكار %90.01 فى «بى»، و%63.64 فى «مصارى»، علما بأن «ابتكار» مملوكة بنسبة %16.5 لشركة بى إنفستمنتس.

يذكر أن «فودافون مصر» وقعت قبل شهور مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لشركتى «بى» و«مصارى» للمدفوعات الإلكترونية؛ تمهيدًا لشراء %20 من الكيانين.

وقال «اللبان» أنه جارٍ استكمال الموافقات الخاصة بالصفقة ليتم شراء الحصة المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه تم الاستحواذ على شركتى بى ومصارى بالقيمة الإسمية للأسهم فقط، والتى لا تعبر عن السعر الحقيقى للشركتين، وأرجع ذلك إلى أن جزءًا من تسعير الصفقة يكمن فى الاستفادة التى ستعود على شركتى بى ومصارى من التكامل مع «فودافون»، فى ظل خبرتها فى مجال التكنولوجيا المالية.

وتقدم شركتا «بى» و«مصارى» أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من 110 آلاف نقطة بيع.

وتتيح الصفقة لـ«فودافون مصر» زيادة استثماراتها فى السوق المصرية وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة وتعزيز دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالى فى مصر.

وقال «اللبان» إن شركة بى إنفستمنت مهتمة بالاستثمار فى الرعاية الصحية، وبصفة خاصة الصحة الإنجابية والخصوبة، وجارٍ البحث عن فرص فى المحافظات، بعدما تم تنفيذ صفقة المركز المصرى لأطفال الأنابيب، إضافة إلى دراسة صفقة استحواذ فى مجال الأغذية. وقامت شركة بى للاستثمار فى الرعاية الصحية –تابعة لـ«بى إنفستمنتس»- قبل عدة أشهر بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على %51 من إجمالى رأسمال المركز المصرى التخصصى الحديث لعلاج العقم وأطفال الأنابيب، لتكون بذلك أول استثمارات الشركة فى مجال الرعاية الصحية المتخصصة